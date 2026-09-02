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Mundo

Nepal aumenta a 1.127 los muertos y a casi 4.900 los desaparecidos, al cumplirse una semana de la riada

Efe
02/09/2026 15:36
Tres hombres observan cómo el agua fluye por una comunidad afectada por una inundación glacial cerca de la frontera entre Nepal y China que mató a cientos de personas
Tres hombres observan cómo el agua fluye por una comunidad afectada por una inundación glacial cerca de la frontera entre Nepal y China
EFE
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Al menos 1.127 personas han muerto y 4.850 siguen desaparecidas este miércoles en Nepal al cumplirse una semana de la devastadora riada que arrasó poblaciones enteras en el norte y centro del país, según el último informe de la Policía nepalí.

En las últimas horas, 77 nuevos cuerpos fueron recuperados en medio de las labores de búsqueda y rescate; mientras que el número de desaparecidos aumentó en casi mil personas respecto al día anterior tras la restauración de las telecomunicaciones en zonas afectadas que ha permitido acceder a más información.

La riada sepultó partes enteras de pueblos de Nepal

Nepal y China cifran en 1.000 los muertos en la riada mientras buscan a más de 4.000 desaparecidos

Más información

Entre los fallecidos hay al menos 77 niños y más de 400 partes del cuerpo parciales, detalla el reporte publicado con datos hasta las 8.00 hora local (2.15 GMT).

Al menos 583 ciudadanos extranjeros siguen desaparecidos tras la tragedia, incluidos dos españoles, según confirmaron fuentes oficiales este martes. Otros tres españoles que no estaban en la zona de desastre fueron contactados con éxito.

Hasta el momento, las autoridades han rescatado a 6.541 personas, incluido 580 extranjeros.

Una residente intenta rescatar algunas cosas tras la riada en Nepal

Las autoridades nepalíes han contactado con los tres españoles afectados por la riada

Más información

El lunes, el Gobierno de Nepal envió una solicitud urgente a la junta directiva del Fondo para la Respuesta a Pérdidas y Daños, un mecanismo mundial de financiación climática, para pedir asistencia financiera tras las mortales riadas.

La inundación, descrita por observadores locales como la mayor de la que se tiene memoria, provocó, según los informes, una crecida del agua de entre 15 y 18 metros por encima del nivel habitual del río, devastando asentamientos a lo largo de un tramo de 72 kilómetros del río Trishuli.

Asimismo, destruyó el puesto fronterizo de Rasuwagadhi-Kerung, en la frontera entre Nepal y China, una vía clave para el comercio bilateral, y afectó a decenas de asentamientos.  

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