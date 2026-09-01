Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Nepal y China cifran en 1.000 los muertos en la riada mientras buscan a más de 4.000 desaparecidos

Efe
01/09/2026 11:29
La riada sepultó partes enteras de pueblos de Nepal
La riada sepultó partes enteras de pueblos de Nepal
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El balance conjunto de las autoridades de Nepal y China tras la masiva riada del pasado miércoles en su zona fronteriza supera ya el millar de fallecidos, mientras aún se busca a más de 4.000 personas que no han podido ser localizadas, según el último recuento de las autoridades nepalíes.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) de Nepal elevó este martes a 987 la cifra de cuerpos recuperados en las zonas afectadas, a la vez que rebajó a 3.916 el número de desaparecidos en su territorio tras eliminar a más de 290 personas del recuento que había realizado previamente en las centrales hidroeléctricas.

Sumando los datos de la región fronteriza del Tíbet, donde el Gobierno chino mantiene el saldo en 16 fallecidos y 546 desaparecidos, la catástrofe deja hasta el momento un balance global de 1.003 muertos y 4.462 personas sin localizar a ambos lados de la montaña.

Una residente intenta rescatar algunas cosas tras la riada en Nepal

Las autoridades nepalíes han contactado con los tres españoles afectados por la riada

Más información

La progresiva reducción en la lista de personas sin contacto en Nepal se debe fundamentalmente a la recuperación del suministro eléctrico y las telecomunicaciones en los distritos más aislados. Según el informe de la NDRRMA, las 110 torres de telefonía de Nepal Telecom afectadas por la riada están ya operativas.

Gran parte de la caída en el reporte de desaparecidos corresponde a la cifra de trabajadores en proyectos hidroeléctricos, la cual pasó de 933 a 639, sin dar más detalles de su paradero. Se cree que muchos de ellos podrían haber quedado atrapados en túneles subterráneos.

Al menos 583 extranjeros continúan sin ser localizados, agregó el organismo, que afirmó el domingo haber podido contactar con tres ciudadanos de nacionalidad española.

Más de 21.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, principalmente el Ejército (8.896 militares), la Policía (7.912) y agentes de la Fuerza de Policía Armada (4.203) se han desplegado para continuar con la séptima jornada de operaciones de búsqueda y rescate en los más de 150 kilómetros arrasados.

Hasta la fecha, las tareas de salvamento aéreo lideradas por el Ejército nepalí han completado 573 vuelos de helicóptero, logrando evacuar a un total de 11.814 personas desde que comenzó la emergencia. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El BNG pide al Gobierno actuaciones urgentes para mejorar la seguridad ferroviaria en Os Castros, As Xubias y A Pasaxe
EP
Vista general del Puerto Exterior de Langosteira

La Xunta somete a información pública la obra de un poliducto para la descarga de petróleo de Repsol en Langosteira
EP
Presentación de la nueva campaña de Galicia Calidade

La Xunta lanza una nueva campaña para reforzar el sello 'Galicia Calidade'
EP
La riada sepultó partes enteras de pueblos de Nepal

Nepal y China cifran en 1.000 los muertos en la riada mientras buscan a más de 4.000 desaparecidos
EFE