Las autoridades nepalíes han contactado con los tres españoles afectados por la riada

Una residente intenta rescatar algunas cosas tras la riada en Nepal EFE

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) informó este domingo de que las autoridades han logrado contactar con tres ciudadanos españoles tras la masiva riada del pasado miércoles tras la que más de 500 extranjeros siguen desaparecidos.

"Este domingo 289 turistas han sido rescatados, cinco se encuentran actualmente en contacto (3 españoles, 1 estadounidense y 1 belga) y 591 continúan incomunicados", confirmó en su última actualización a las 18.00 hora local (12.15 GMT) la NTB, citando a la Policía de Turismo y a la Autoridad de Desastres.

De los extranjeros rescatados, 180 son ciudadanos indios y 89 chinos, que juntos representan la inmensa mayoría de los localizados hasta ahora.

Entre los demás rescatados figuran cuatro alemanes, cuatro malteses, dos italianos, dos rusos, dos turcos, dos estadounidenses y ciudadanos de Bulgaria, Omán, Portugal y Suiza.

Las autoridades nepalíes mantienen operaciones de búsqueda, rescate y evacuación de turistas y otros extranjeros afectados por las inundaciones de los ríos Bhotekoshi y Trishuli en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha.

En total, 788 cadáveres habían sido recuperados y más de 2.500 personas continúan sin localizar hasta este domingo tras las riadas del pasado 26 de agosto, según el último balance del Gobierno.