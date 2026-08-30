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Mundo

Asciende a 38 la cifra de muertos en ataque ruso a un almacén de munición cerca de Kiev

Efe
30/08/2026 12:43
Un miembro del equipo especial lleva bolsas de plástico que contienen los restos de las víctimas en el lugar de un ataque con dron ruso en el patio de un asilo
Un miembro del equipo especial lleva bolsas de plástico que contienen los restos de las víctimas en el lugar de un ataque con dron ruso en el patio de un asilo
EFE
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La cifra de muertos en el ataque ruso con drones el viernes que golpeó un almacén que albergaba munición en el distrito de Bucha, cerca de Kiev, ya asciende a 38, mientras veinte personas resultaron heridas y otras cuatro constan como desaparecidas, informó este domingo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Lamentablemente, hay reportadas 38 personas muertas en el ataque y la posterior detonación (...) Veinte personas resultaron heridas, entre ellas dos niños. Cuatro personas constan como desaparecidas. La búsqueda de estas personas continúa", escribió en un mensaje en X.

Agregó que se sigue trabajando sin descanso en la localidad de Mila, donde ocurrió la tragedia, para hacer frente a las consecuencias del ataque ruso.

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La mayor parte de los incendios pudieron se extinguidos, mientras artificieros del Servicio Estatal de Situaciones de Emergencia trabajan las 24 horas del día para detectar y neutralizar riesgos de explosión, indicó.

Advirtió de que el grado de contaminación en la zona es significativo y que el trabajo continuará durante el tiempo que sea necesario.

El sábado, Zelenski calificó de "inaceptable" y de "negligencia atroz" que se haya vuelto a producir una tragedia como la del viernes, al aludir a un incidente similar en Vishneve, en la región de Kiev, el 6 de julio pasado, en el que nueve personas murieron después de que tras un ataque ruso se produjera una detonación prolongada en unos almacenes de municiones.

"Es una situación terrible, así como una negligencia atroz de quienes almacenaban explosivos justo al lado de la gente", dijo, al referirse al almacén de las Fuerzas de Defensa que "sin duda, no debería haber estado allí".

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Agregó que en los últimos días también hubo numerosas alertas de ataque aéreo en Kiev y otras regiones por drones rusos propulsados por reactores, de los cuales algunos impactaron en edificios residenciales e infraestructuras civiles.

"Garantizar una mayor protección frente a este terror ruso es una prioridad", afirmó Zelenski.

El presidente precisó que sólo en esa semana, los rusos lanzaron contra el pueblo ucraniano cerca de 2.000 drones de ataque, más de 1.600 bombas aéreas y 31 misiles de diversos tipos, incluidos misiles balísticos norcoreanos.

Denunció que los ataques contra las comunidades situadas en primera línea y en la frontera -Nikópol, Kramatorsk, Jersón y localidades de las regiones de Járkov, Zaporiyia, Dnipropetrovsk, Donetsk y Sumi- son prácticamente constantes.

"Buscamos respuestas justas a cada ataque y cada crimen ruso. Sin duda, llegarán", concluyó, y dio las gracias a todos los que están ayudando a reforzar la defensa aérea y la protección de Ucrania.  

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