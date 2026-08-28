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Mundo

Nepal eleva a más de 1.900 los desaparecidos por la riada tras sumar 933 trabajadores

Dos españoles continúan entre los desaparecidos 

Efe
28/08/2026 18:10
Un grupo de gente corre hacia un helicóptero del Ejército de Nepal durante una operación de rescate tras las inundaciones repentinas, en el pueblo de Hatigauda
Un grupo de gente corre hacia un helicóptero del Ejército de Nepal durante una operación de rescate tras las inundaciones repentinas, en el pueblo de Hatigauda
EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
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Las autoridades de Nepal elevaron este viernes a 1.924 la cifra de personas en paradero desconocido tras añadir al recuento a más de 900 trabajadores de proyectos hidroeléctricos arrasados por las aguas, tres días después de la devastadora riada que golpeó al país.

Según el último boletín de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, la cifra de personas sin contacto tras el desbordamiento del río Bhote Koshi aumentó de forma drástica frente a los 977 desaparecidos reportados horas antes.

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Entre los incomunicados figuran 933 empleados de centrales hidroeléctricas, más de un centenar de efectivos de las fuerzas de seguridad y personal aduanero, y 622 turistas extranjeros (473) y nepalíes de residencia exterior (149), además de ciudadanos locales.

La Junta de Turismo de Nepal informó de que entre los visitantes sin contacto se encuentran dos ciudadanos españoles, mientras que un tercero ha sido encontrado con vida.

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Según las autoridades nepalíes, el total de viajeros que no han podido ser localizados incluye también a 98 ciudadanos de la India, 65 de Estados Unidos, 61 de Ucrania, 51 de Malasia, 35 de Australia y 33 del Reino Unido, entre otras nacionalidades.

Las fuerzas de seguridad y la Policía Turística han logrado evacuar a 121 visitantes extranjeros en las zonas afectadas hasta el momento, según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.

El balance de víctimas mortales se eleva a 571 cadáveres recuperados, mientras decenas de equipos de rescate continúan peinando los caudales y las riberas de los ríos.

En Pokhara, a donde han trasladado más de un centenar de cuerpos hallados en las cuencas de distritos como Tanahun, Gorkha y Dhading, decenas de familias tratan de identificar a sus allegados a través de fotografías proyectadas en pantallas o expuestas en muros públicos. 

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