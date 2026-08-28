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Mundo

Muere el rey de Noruega Harald V a los 89 años

Efe
28/08/2026 09:39
Harald de Noruega
Harald V de Noruega
EFE
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El rey de Noruega Harald V, de 89 años, falleció este viernes a las 6.35, hora local (4.35 GMT) en el Hospital Nacional de Oslo, donde estaba hospitalizado desde hace once días, informó la Casa Real.

"Con profundo pesar comunicamos que Su Majestad el rey Harald ha fallecido hoy. El rey Harald falleció plácidamente en el Rikshospitalet el viernes 28 de agosto, a las 06.35 horas", indicó la Casa Real de Noruega en un comunicado, en alusión al centro médico en el que ingresó el pasado día 17 de agosto.

En su página web, la Casa Real de Noruega publicó un retrato con ese mensaje y un retrato del monarca fallecido.

El pasado 17 de agosto Harald V ingresó en el Hospital Nacional por una anemia, pero su estado se agravó el jueves al derivar su dolencia en una infección en la sangre.

El estado de salud del rey Harald V mantuvo en vilo desde el jueves a la población noruega y, en Oslo, muchos vecinos ya se habían desplazado ese día para manifestar su apoyo al monarca y para depositar flores frente al Palacio Real.

En el Palacio Real, la bandera real lucía a media asta poco después de hacerse pública la muerte del rey.

La noticia del fallecimiento fue recibida con gran pesar entre las autoridades del país, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, reconoció en unas declaraciones recogidas por la agencia NTB que el monarca fue una figura que "demostró una fe inquebrantable en el pueblo noruego".

"Nos ayudó a ver lo mejor de nosotros mismos y de los demás", abundó.

También mostró su duelo el presidente del Parlamento Noruego, Masud Gharahkhani, quien describió al pueblo noruego como una nación en duelo tras el fallecimiento de Harald V.

"Hemos perdido a nuestro querido rey y toda la nación está de luto", señaló Gharahkhani en un comunicado citado por la agencia NTB.

Tras la muerte de Harald V, está previsto que se reúna con carácter extraordinario el Gobierno para citarse con el nuevo rey, responsabilidad que recae sobre Haakon Magnus, hijo menor del monarca fallecido y primero en la línea sucesoria.

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