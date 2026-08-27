Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las inundaciones de Nepal

Un superviviente de las riadas regresa ayer a su aldea NARENDRA SHRESTHA (efe)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, informó de que al menos hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en el norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet, en China.

Albares subrayó también que no consta que haya fallecidos españoles, pero pidió a familiares y amigos de ciudadanos que sepan o que hayan estado en la zona siniestrada para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia de Exteriores, tanto con la Unidad de Emergencia Consular o los servicios centrales en Madrid.

En un audio remitido a los medios, el ministro recordó que el Consulado Honorario de España en Nepal, la Embajada española en Nueva Delhi y el consulado general en Pekín “están plenamente movilizados para atender a los españoles”, al tiempo que subrayó que los teléfonos consulares están disponibles en sus redes sociales o en las del Ministerio.

Las autoridades de Nepal elevaron en su última actualización a 359 los fallecidos por la masiva riada. Un portavoz de la Policía nepalí de Katmandú, Abhi Narayan Kafle, confirmó que las autoridades rescataron con vida a 445 personas en las últimas horas, entre ellas 27 extranjeros.

Según el último balance de la Junta de Turismo de Nepal (NTB), al menos 644 turistas registrados en la zona del desastre siguen desaparecidos, de los cuales 127 son de nacionalidad nepalí y 517 extranjeros, principalmente de India (178), Estados Unidos (65), Ucrania (53), Malasia (51) y Australia (35).

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El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, afirmó ayer que Nepal les notificó la desaparición de cerca de 100 de sus nacionales en la zona del desastre, aunque en el documento preliminar de Katmandú no los registraron por el momento.

Gran parte de las víctimas, según informan las autoridades, se encuentran a kilómetros de la zona de origen de la riada, arrastradas hasta la parte baja del río, bajo una enorme masa de agua, lodo, piedras y las infraestructuras de varias localidades.

Por su parte, la ONU advirtió de las “enormes dificultades” para acceder a algunas de las zonas más afectadas por la riada, con al menos un municipio completamente incomunicado por carretera y cuya población está recibiendo ayuda mediante helicópteros, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de cientos de desaparecidos.

La coordinadora residente de Naciones Unidas en Nepal, Lila Pieters Yahia, explicó en una rueda de prensa virtual que el Gobierno nepalí movilizó 13.295 efectivos de seguridad en tres distritos para las labores de rescate, pero que “la destrucción de puentes y carreteras está dificultando el acceso a las comunidades más afectadas”.