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Mundo

Nepal confirma dos españoles entre los 341 extranjeros desaparecidos tras la riada

La catástrofe mata al menos a 160 personas y deja imágenes sobrecogedoras de aldeas arrasadas

Efe
26/08/2026 22:41
Las aguas de la inundación arrasan Trishuli Bazar tras una riada repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal
Las aguas de la inundación arrasan Trishuli Bazar tras la riada repentina en Nepal
EFE
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Nepal confirmó que dos ciudadanos españoles figuran entre los 341 extranjeros desaparecidos tras la riada que golpeó el norte del país. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no tiene constancia, por el momento, de que haya españoles afectados o ilocalizables tras la riada que ha golpeado el norte del país. 

El balance provisional del hecho deja 160 muertos y casi 800 desaparecidos, de diversas nacionalidades: indios, estadounidenses, australianos, británicos, canadienses, malasios, ucranianos, franceses e irlandeses, entre otros.

Vista aérea de un grupo de viviendas dañadas en Trishuli Bazar tras una inundación repentina, en Nepal

Recuperan 98 muertos tras la riada en Nepal y se reportan más de 700 personas desaparecidas

Más información

La mayor parte de las víctimas confirmadas hasta ahora se concentra en Nepal, donde el último reporte de la Policía, informó de la recuperación de 157 cadáveres en las zonas afectadas por la riada del río Bhote Koshi, aunque su identificación todavía no había concluido. 

Al otro lado de la frontera, las autoridades chinas informaron de al menos tres muertos y 265 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong, según un primer balance difundido por el medio estatal CCTV. 

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