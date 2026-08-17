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Mundo

Trump amenaza con bombardear Omán si se interpone en el diálogo con Irán sobre Ormuz

Este lunes expira el plazo de 60 días contemplado en el memorando de paz firmado entre Teherán y Washington 

Efe
17/08/2026 19:10
El presidente Donald Trump, durante un evento en la Casa Blanca
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EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con bombardear "sin piedad" Omán si el país árabe se interpone en el diálogo entre Washington y Teherán sobre el control del estrecho de Ormuz.

"Si Omán se interpone (en el diálogo con Irán), los bombardearemos sin piedad", aseguró abiertamente Trump en una entrevista concedida a la cadena Fox News.

Las palabras de Trump llegan después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, asegurara a medios que Teherán había llegado a un acuerdo con Mascate para establecer rutas marítimas seguras a través del estrecho de Ormuz, paso estratégico clave por el que transita parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo.

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Tras el reinicio de hostilidades entre Washington y Teherán, Trump ha asegurado que EEUU controla por completo Ormuz mediante su bloqueo militar, sin embargo, Teherán sigue manteniendo el estrecho cerrado.

En la misma entrevista concedida a Fox News, Trump también afirmó que existe un canal de comunicación extraoficial para las conversaciones de paz con Irán a través de la Guardia Revolucionaria Islámica, algo que el Gobierno de Teherán insiste en negar.

A su vez, el republicano dijo en la entrevista que el Gobierno de los ayatolás debería "izar la bandera blanca" de la rendición.

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El mandatario estadounidense ha pronunciado estas palabras justo el día en que expira el plazo de 60 días contemplado en el memorando de paz firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio.

Washington y Teherán se habían dado ese plazo de dos meses para negociar temas como el levantamiento de sanciones a Teherán, su programa nuclear o la situación en Líbano o Gaza, aunque el diálogo entre ambas partes ha acabado por estancarse.

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