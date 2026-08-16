Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Defensa confirma que cazas F-18 españoles han derribado un dron en el espacio aéreo rumano

Efe
16/08/2026 15:03
Caza F-18
Caza F-18
El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Cazas F-18 españoles que forman parte del operativo de seguridad de la OTAN han derribado un dron que violó este domingo el espacio aéreo de Rumanía, según ha confirmado el Ministerio de Defensa a través de su cuenta de la red social X.

El dron fue detectado cuando entraba desde Moldavia en el espacio aéreo rumano, a unos 24 kilómetros al norte de la ciudad de Galati, situada al suroeste del país.

La intercepción y posterior destrucción del dispositivo se produjo sobre una zona despoblada, entre las localidades de Baleni y Cudalbi, en el condado de Galați, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rumanía.

El departamento que dirige Margarita Robles ha confirmado la noticia con un mensaje en X, en el que señala que "una vez más, el @EjercitoAire demuestra su profesionalidad sobresaliente en la defensa del espacio aéreo europeo".

"Los pilotos del Ala 12, que velan por la seguridad del flanco este, han derribado un dron en Rumanía, demostrando el compromiso y la capacitación de nuestras FAS", ha añadido.

También el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado en X de que ha conversado con su homóloga de Rumanía, Oana-Silvia, quien le ha agradecido la intervención de los pilotos españoles.

Albares defiende, además, que "el trabajo y la solidaridad de España son clave para la seguridad euroatlantica".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Tranquilidad en la frontera de Melilla

Las fronteras con Ceuta y Melilla recuperan la normalidad tras el blindaje de Marruecos
EFE
Caza F-18

Defensa confirma que cazas F-18 españoles han derribado un dron en el espacio aéreo rumano
EFE
Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos

Detenido en A Coruña en la puerta de su expareja armado con un palo
Abel Peña
El ideal gallego

Nuevas obras mejorarán el acceso y la visita el Castro de Elviña en A Coruña
Redacción