Defensa confirma que cazas F-18 españoles han derribado un dron en el espacio aéreo rumano

Caza F-18 El Ideal Gallego

Cazas F-18 españoles que forman parte del operativo de seguridad de la OTAN han derribado un dron que violó este domingo el espacio aéreo de Rumanía, según ha confirmado el Ministerio de Defensa a través de su cuenta de la red social X.

El dron fue detectado cuando entraba desde Moldavia en el espacio aéreo rumano, a unos 24 kilómetros al norte de la ciudad de Galati, situada al suroeste del país.

La intercepción y posterior destrucción del dispositivo se produjo sobre una zona despoblada, entre las localidades de Baleni y Cudalbi, en el condado de Galați, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rumanía.

El departamento que dirige Margarita Robles ha confirmado la noticia con un mensaje en X, en el que señala que "una vez más, el @EjercitoAire demuestra su profesionalidad sobresaliente en la defensa del espacio aéreo europeo".

"Los pilotos del Ala 12, que velan por la seguridad del flanco este, han derribado un dron en Rumanía, demostrando el compromiso y la capacitación de nuestras FAS", ha añadido.

También el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado en X de que ha conversado con su homóloga de Rumanía, Oana-Silvia, quien le ha agradecido la intervención de los pilotos españoles.

Albares defiende, además, que "el trabajo y la solidaridad de España son clave para la seguridad euroatlantica".