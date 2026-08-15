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Mundo

Trump confirma que nuevo portaaviones sustituirá a otro que lleva 6 meses en Oriente Medio

Efe
15/08/2026 01:38
El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca el pasado 21 de julio
El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca el pasado 21 de julio
Aaron Schwartz (Efe)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que un nuevo portaaviones relevará pronto al USS Abraham Lincoln, que lleva desplegado en Oriente Medio más de seis meses, habiendo hecho solo una breve escala en tierra, situación denunciada por familiares de los marinos y miembros del Congreso.

"Ese buque será reemplazado por otro buque similar", respondió Trump al ser preguntado al respecto en la Base Aérea Andrews, en Maryland, desde donde voló este viernes para participar en un acto en Nueva York.

Todo apunta a que el nuevo buque al que se refiere Trump es el USS George Washington, señalado por diversas fuentes en los últimos días como el navío que sustituirá al USS Abraham Lincoln, que ha jugado un papel clave en la guerra contra Irán.

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Ambos son portaaviones de propulsión nuclear de la clase Nimitz.

El presidente estadounidense se limitó a decir que "ese barco está en tránsito ahora" hacia Oriente Medio, donde el USS Abraham Lincoln ha estado desde el pasado enero realizando desde entonces una sola y breve escala en Omán.

Se estima que el USS Washington, que la víspera se encontraba en el estrecho de Malacca, frente a las costas de Malasia, llegaría a la región en los próximos días.

El USS Abraham Lincoln abandonó el puerto de San Diego, en la costa oeste estadounidense, en noviembre de 2025 y tras atravesar el Pacífico llegó al Índico a principios de este año.

Entre medias solo ha realizado dos paradas de aprovisionamiento muy breves en Guam (diciembre de 2025) y Omán (julio de 2026).

Tras las denuncias de los familiares de los militares a bordo, senadores demócratas ya pidieron el miércoles explicaciones sobre los informes que apuntan a que varios tripulantes se han intentado arrojar por la borda, y a que hay escasez de suministros, contaminación del agua y un deterioro generalizado en la salud mental de la tripulación.

Trump quitó peso a esas afirmaciones hoy y dijo que el USS Abraham Lincoln "ni de lejos lleva (desplegado) el tiempo suficiente".

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró ayer mismo que las informaciones sobre la situación en el portaaviones se han "tergiversado" y afirmó que el Pentágono se asegura "de que cada barco, cada tripulación y cada capitán dispongan de todo lo que pueda ofrecerles en todo momento", y justificó que "algunos despliegues son más largos que otros".

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