Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Un español muerto en el terremoto de Colombia

Efe
13/08/2026 10:25
Terremoto Colombia
La cifra de muertos por el terremoto asciende a 265 y la de heridos a 3.494
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido en el terremoto en Colombia, en el que doce españoles siguen en paradero desconocido, según ha informado este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Albares ha trasladado en un audio remitido a los medios de comunicación sus condolencias y solidaridad a los familiares y amigos del español fallecido en el terremoto de magnitud 7,4 que el pasado lunes sacudió al país iberoamericano y ha dejado al menos 265 muertos.

Ha informado además de que la cifra de españoles no localizados se ha reducido "felizmente" en las últimas horas de 75 a 12 y ha vuelto a pedir a los que todavía no se han puesto en contacto con la embajada, el consulado o la unidad de crisis del ministerio que lo hagan.

Los teléfonos de emergencia consular, tanto en Colombia como en los servicios centrales de Asuntos Exteriores están disponibles en sus redes sociales.

Sobre el primer paquete de un millón de euros de ayuda de emergencia para Colombia dispuesto por España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), el ministro ha asegurado que ya está en marcha.

Esta primera ayuda incluye material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario.

La cifra de muertos por el terremoto asciende a 265 y la de heridos a 3.494, mientras que 496 personas permanecen desaparecidas, según los datos ofrecidos este miércoles por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vistas de la ciudad desde A Zapateira

El 16% de las viviendas alquiladas en A Coruña en el segundo trimestre del año no llevaban ni un día en el mercado
Jorge Riveiro
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el director ejecutivo de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, Ángel Carracedo, supervisan el acto de toma de muestras del proyecto 'Xenoma Galicia'. Hospital Clínico23/02/2026

Xenoma Galicia permitió detectar ya 42 personas con variantes genéticas de riesgo
EFE
Ciberseguridad

Ciberseguridad en Galicia: consejos para proteger tu hogar digital
Contenido Patrocinado
Terremoto Colombia

Un español muerto en el terremoto de Colombia
EFE