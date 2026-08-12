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Mundo

Los aeropuertos colombianos afectados por el terremoto reabren de forma gradual y con restricciones

Efe
12/08/2026 11:23
Aeropuerto de Colombia
Varias personas hablan este martes afuera de una de las entradas del Aeropuerto Internacional Matecaña tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira
EFE
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Los aeropuertos colombianos afectados por el terremoto del pasado lunes están reabriendo de forma gradual y con restricciones específicas tras las pertinentes inspecciones técnicas, según ha informado la Aeronaútica Civil, organismo encargado del control y la regulación de la aviación civil en el país latinoamericano.

Bajo este escenario, la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea confirma que la operatividad del espacio aéreo nacional se mantiene plenamente, según un comunicado.

En primer lugar, un total de cuatro aeropuertos reanudan operaciones comerciales con normalidad, como es el caso del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, que retoma completamente su actividad de manera regular bajo la modalidad de aeropuerto controlado.

En las mismas condiciones se encuentra el Edén de Armenia, cuya terminal no estará disponible como aeropuerto alterno para otras aeronaves debido a las condiciones físicas de la terminal aérea.

Además, los aeródromos Gerardo Tovar López de Buenaventura y La Nubia de Manizales habilitan el desarrollo de operaciones comerciales operando como aeropuertos no controlados. Con respecto al segundo, la medida se adopta mientras se adelantan las reparaciones correspondientes en la torre de control, la cual sufrió fisuras y ruptura de vidrios.

Por otro lado, otras instalaciones aún continúan con restricciones operacionales, como el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, ya que mantiene suspendida la operación comercial regular. Así, la terminal aérea opera únicamente para vuelos de Estado, atención médica, búsqueda y rescate (SAR) y misiones de ayuda humanitaria.

Tal y como explica Aeronáutica Civil, esta restricción se mantendrá vigente mientras los equipos especializados realizan las intervenciones necesarias por las fisuras identificadas en la pista, la desconexión de los sistemas de comunicaciones ATS y las evaluaciones técnicas en la estructura de la torre de control.

El cierre temporal también afecta al aeródromo Guillermo León Valencia de Popayán, debido a la presencia de ceniza volcánica en la zona, en tanto que el centro Santa Ana de Cartago opera bajo la modalidad de no controlado, con uso exclusivo reservado para aeronaves de Estado y servicios de atención de emergencia o humanitarios.

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