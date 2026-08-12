Exteriores reduce a 75 los españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia

Voluntarios realizan una cadena humana para sacar escombros de edificaciones destruidas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, este miércoles en Pereira EFE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó que son 75 el número de ciudadanos españoles que no pudieron localizar tras el terremoto de Colombia, sin constar tampoco heridos ni fallecidos nacionales.

El jefe de la diplomacia española detalló en un primer momento que su departamento tenía contabilizadas a 164 personas de nacionalidad española que estaban en paradero desconocido en Colombia tras el terremoto que sufrió el país este lunes. Hasta la fecha, el seísmo dejó más de 240 muertos y 2.600 heridos, según un último balance ofrecido por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella.

En un audio distribuido a los medios, Albares también anunció que el Gobierno español, a través de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), va a movilizar “de manera inmediata” un primer paquete de un millón de euros “para atender las necesidades más básicas después del terremoto del pueblo hermano de Colombia”.

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En concreto, el ministro explicó que se va a financiar con esta cantidad tanto material de refugio como kits de agua y saneamiento, además del envío de medicamentos y el despliegue de personal sanitario.

Asimismo, Albares recordó que tanto la Embajada como el Consulado de España en Colombia “están plenamente operativos y movilizados”, al tiempo que hizo un llamamiento “a todos los españoles y a sus familiares” que no se pusieron en contacto con los organismos dependientes de Exteriores.

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Colombia había recibido 202 cuerpos de víctimas del terremoto, de los que ya había identificado a 121 para la entrega a sus familiares, informó la institución.

Los cuerpos rescatados son “provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto. Entre los cuerpos identificados se encuentran los de cinco menores de edad”, señaló el IML en un comunicado. Por el momento hay una cifra indeterminada de personas desaparecidas o atrapadas bajo los escombros, principalmente en las ciudades de Cali y Pereira.

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Pereira, capital del departamento de Risaralda, acumula la mayor cantidad de víctimas mortales identificadas, con 69; seguida por Cali, capital de Valle del Cauca, con 25; y Quibdó, capital del Chocó, con 11 cuerpos.

Las otras víctimas proceden de Manizales, capital de Caldas, con cuatro fallecidos; Buga (3), Sevilla (3), Buenaventura (3), Tuluá (2) y Belén de Umbría (1).

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres detalló que, según la última información disponible, 388 municipios colombianos sufrieron algún daño.