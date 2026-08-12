Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Exteriores reduce a 75 los españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia

Efe
12/08/2026 23:21
AME8355. PEREIRA (COLOMBIA), 12/08/2026.- Voluntarios realizan una cadena humana para sacar escombros de edificaciones destruidas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, este miércoles en Pereira (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Voluntarios realizan una cadena humana para sacar escombros de edificaciones destruidas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, este miércoles en Pereira 
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó que son 75 el número de ciudadanos españoles que no pudieron localizar tras el terremoto de Colombia, sin constar tampoco heridos ni fallecidos nacionales.

El jefe de la diplomacia española detalló en un primer momento que su departamento tenía contabilizadas a 164 personas de nacionalidad española que estaban en paradero desconocido en Colombia tras el terremoto que sufrió el país este lunes. Hasta la fecha, el seísmo dejó más de 240 muertos y 2.600 heridos, según un último balance ofrecido por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella.

En un audio distribuido a los medios, Albares también anunció que el Gobierno español, a través de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), va a movilizar “de manera inmediata” un primer paquete de un millón de euros “para atender las necesidades más básicas después del terremoto del pueblo hermano de Colombia”.

Varias personas evacuan edificios tras el fuerte temblor de ayer

La cifra de muertos sube a 181 por el terremoto de Colombia

Más información

En concreto, el ministro explicó que se va a financiar con esta cantidad tanto material de refugio como kits de agua y saneamiento, además del envío de medicamentos y el despliegue de personal sanitario.

Asimismo, Albares recordó que tanto la Embajada como el Consulado de España en Colombia “están plenamente operativos y movilizados”, al tiempo que hizo un llamamiento “a todos los españoles y a sus familiares” que no se pusieron en contacto con los organismos dependientes de Exteriores.

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Colombia había recibido 202 cuerpos de víctimas del terremoto, de los que ya había identificado a 121 para la entrega a sus familiares, informó la institución.

Los cuerpos rescatados son “provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto. Entre los cuerpos identificados se encuentran los de cinco menores de edad”, señaló el IML en un comunicado. Por el momento hay una cifra indeterminada de personas desaparecidas o atrapadas bajo los escombros, principalmente en las ciudades de Cali y Pereira.

Varias personas buscan entre los restos de un edificio colapsado por el terremoto

Albares informa de 164 españoles en paradero desconocido en Colombia tras el terremoto

Más información

Pereira, capital del departamento de Risaralda, acumula la mayor cantidad de víctimas mortales identificadas, con 69; seguida por Cali, capital de Valle del Cauca, con 25; y Quibdó, capital del Chocó, con 11 cuerpos.

Las otras víctimas proceden de Manizales, capital de Caldas, con cuatro fallecidos; Buga (3), Sevilla (3), Buenaventura (3), Tuluá (2) y Belén de Umbría (1).

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres detalló que, según la última información disponible, 388 municipios colombianos sufrieron algún daño.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los Satélites llenaron la plaza de María Pita el día del eclipse

Seis mil personas disfrutaron de Los Satélites en María Pita
Redacción
Medio centenar de invidentes, con un pequeño aparato que emite sonido, pudieron vivir el histórico momento este miércoles

Las nubes no apagan la emoción: medio centenar de ciegos 'escuchan' el eclipse en A Coruña
EFE
Manifestación en Valencia por una vivienda digna

Precariedad y vivienda, lastres que persiguen a la juventud un año más
EFE
La alcaldesa, Inés Rey, desde el balcón de Salesianos tras hablar con José Gerardo Fernández y Rubén Ventureira

Un programa especial para seguir de primera mano un evento único
Noela Rey Méndez