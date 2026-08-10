Un terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia con graves daños materiales en varias ciudades

Varias personas evacuan edificios tras el fuerte temblor de ayer EFE

Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

El SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4.

El temblor se sintió a las 07.34 hora local (12.34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales.

En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

“Hay muchos edificios agrietados”, dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convocó este lunes un comité de emergencia para atender los daños causados y anunció que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, para acompañar a los afectados.

"He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", aseguró el mandatario en la red social X.

"No están solos. El Estado está presente y actuando", dijo el presidente colombiano, que asumió el cargo hace tres días en la ciudad de Cali, otra de las afectadas por el temblor, donde se reportan al menos 20 edificios derrumbados.

El vicepresidente del Gobierno, José Manuel Restrepo, también se pronunció ante la emergencia y ofreció su solidaridad para las familias afectadas.

"En este momento, lo más importante es proteger la vida, rescatar a quienes permanecen atrapados, atender a los heridos y llevar ayuda a las comunidades más golpeadas", aseguró Restrepo en sus redes sociales.

Las autoridades mantienen las labores de evaluación de daños y atención de los afectados mientras continúa el balance de la emergencia.