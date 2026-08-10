Más de cien personas muertas en el terremoto de Colombia, según informa el presidente Abelardo de la Espriella

Varias personas buscan entre los restos de un edificio colapsado por el terremoto EFE

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el lunes gran parte de Colombia causando decenas de muertos y el derrumbe de edificios en ciudades del centro del país, así como daños en aeropuertos y otras infraestructuras.

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" cuantificando en al menos 111 las personas fallecidas hasta el momento, una cifra que se prevé que aumente en las próximas horas.

"A las 12.30 (17.30 GMT) teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados", dijo Abelardo de la Espriella en Bogotá, en su primer declaración pública tras el terremoto

La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convocó un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto y anunció que viajará a la ciudad de Pereira para acompañar a los afectados.

"He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", aseguró el presidente que asumió el cargo hace tres días en Cali, en sus redes sociales, y agregó: "No están solos. El Estado está presente y actuando".

El temblor se sintió a las 7:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, así como en Panamá y Ecuador. La zona cafetera del centro de Colombia fue una de las más afectadas por el terremoto.

Bajo los escombros

En Pereira, capital de Risaralda, numerosos edificios se derrumbaron y los equipos de rescate buscan personas atrapadas bajo los escombros, y no se descarta que sube el número de víctimas en esa región.

"En el departamento del Valle del Cauca (...) tenemos más o menos 27 personas fallecidas", expresó la gobernadora regional, Dilian Francisca Toro.

Por su parte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, alcalde de Manizales, capital del aledaño departamento de Caldas, aseguró que allí fallecieron al menos dos personas.

Nubia Carolina Córdoba-Curi, la gobernadora del Chocó, declaró que al menos cuatro personas fallecieron en ese departamento y que hay al menos 69 personas heridas, una cifra que se espera que siga aumentando por los graves daños que dejó el terremoto.

Al menos siete aeropertos colombianos sufrieron daños por el terremoto, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", señaló la Aerocivil en un comunicado.

Después, la Aeronáutica agregó a las terminales afectadas el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali.

Evacuaciones en Panamá

Varias regiones del este de Panamá fueron sacudidas por este sismo, según el informe preliminar del Instituto de Geociencias panameño, lo que provocó la evacuación de edificios y hospitales en la capital y otras localidades del país.

En Panamá, las vibraciones se prolongaron entre 40 segundos y un minuto, de acuerdo con las autoridades del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (estatal) y fueron sentidas en la provincia de Darién y la comarca Guna Yala, fronterizas con Colombia.

En Ecuador se sintió el sismo en varias provincias, incluida la de Pichicha, cuya capital es Quito, donde se notó con especial fuerza en edificios altos.

Apoyo internacional

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció este lunes equipos de rescate y médicos a Colombia a través de un mensaje en redes sociales en el que dijo que "desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también ofreció el apoyo de su Gobierno a Colombia: "Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Venezuela, que aún no se ha repuesto del terremoto que sufrió en junio ofreció a Colombia el envío de rescatistas y de ayuda humanitaria. La líder opositora venezolana María Corina Machado también manifestó su solidaridad a Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también ofreció el apoyo de su país, que "está listo para apoyar" al pueblo colombiano.