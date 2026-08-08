Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Esta foto de Zapatero con Mohamed VI y un mapa del `Gran Marruecos´ está manipulada

Se trata de un montaje realizado a partir de una fotografía real tomada en Marruecos en mayo de 2004

Info Veritas
08/08/2026 22:01
Sin título-1
 
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

En redes sociales como X se ha viralizado una imagen en la que aparece el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto al rey de Marruecos, Mohamed VI, posando ante las cámaras con un mapa de Marruecos en el que se incluye Ceuta, Melilla, las Islas Canarias y Andalucía, así como otros territorios del Argelia y Mauritania.

La imagen va acompañada por mensajes como este: “Creo que es momento de recordar cuando en el 2003 Zapatero se hizo una foto con el rey de marruecos con un mapa del «Gran Marruecos»… donde incluyen a Ceuta, Melilla, Islas Canarias y no os lo perdáis… Andalucía!!!” (sic).

La fotografía circula en el contexto de la crisis migratoria en Ceuta el pasado 30 de julio, tras la llegada de miles de migrantes desde Marruecos. Esta crisis ha generado un gran volumen de desinformación en redes sociales.

No obstante, la imagen no es real. Se trata de una imagen manipulada a partir de una viaje real realizada durante el primer viaje oficial que hizo José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 20024. 

Esta foto de Zapatero con Mohamed VI y un mapa del `Gran Marruecos´ está manipulada

Una búsqueda inversa con la herramienta de Google Imágenes demuestra que la instantánea viralizada se comparte desde hace años en diferentes cuentas anónimas de redes sociales. Ningún medio de comunicación confiable ha difundido la imagen viralizada de Zapatero con Mohamed VI y el `gran mapa de Marruecos’.

La misma búsqueda conduce a varios medios de comunicación donde se muestra la misma fotografías que se ha viralizado estos días (1 y 2). No obstante, no aparece el mapa de Marruecos en el que se incluye varios territorios españoles. La imagen, en realidad, muestra a Zapatero  junto a Mohamed VI en el descubrimiento de una placa conmemorativa  en memoria de las 33 víctimas del atentado terrorista en la ciudad de Casablanca en 2003. Según estos medios de comunicación, la fotografía fue tomada en abril de 2004 durante el primer viaje oficial que realizó el político socialista para, según señalan, “reforzar las relaciones bilaterales.” 

INFOVERITAS verifica que…

La imagen viral es una imagen manipuladaa partir de una viaje real realizada durante el primer viaje oficial que hizo José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 20024.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Pleno del Ayuntamiento de Curtis

Curtis acuerda solicitar “axudas ás administracións” por los daños de la granizada de San Juan, que cifra en más de 700.000 euros
Lucía Tenreiro
Sin título-1

Esta foto de Zapatero con Mohamed VI y un mapa del `Gran Marruecos´ está manipulada
Info Veritas
Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio

Ceuta desconoce cuántos menores llegaron en la entrada masiva y hará un nuevo recuento
EFE
Simulacro del eclipse de sol en A Coruña el miércoles 29 de abril

Segundo boletín de la Aemet para el eclipse: podrían formarse nubes en algunos puntos de Galicia
EFE