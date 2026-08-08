En redes sociales como X se ha viralizado una imagen en la que aparece el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto al rey de Marruecos, Mohamed VI, posando ante las cámaras con un mapa de Marruecos en el que se incluye Ceuta, Melilla, las Islas Canarias y Andalucía, así como otros territorios del Argelia y Mauritania.

La imagen va acompañada por mensajes como este: “Creo que es momento de recordar cuando en el 2003 Zapatero se hizo una foto con el rey de marruecos con un mapa del «Gran Marruecos»… donde incluyen a Ceuta, Melilla, Islas Canarias y no os lo perdáis… Andalucía!!!” (sic).

La fotografía circula en el contexto de la crisis migratoria en Ceuta el pasado 30 de julio, tras la llegada de miles de migrantes desde Marruecos. Esta crisis ha generado un gran volumen de desinformación en redes sociales.

No obstante, la imagen no es real. Se trata de una imagen manipulada a partir de una viaje real realizada durante el primer viaje oficial que hizo José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 20024.

Esta foto de Zapatero con Mohamed VI y un mapa del `Gran Marruecos´ está manipulada

Una búsqueda inversa con la herramienta de Google Imágenes demuestra que la instantánea viralizada se comparte desde hace años en diferentes cuentas anónimas de redes sociales. Ningún medio de comunicación confiable ha difundido la imagen viralizada de Zapatero con Mohamed VI y el `gran mapa de Marruecos’.

La misma búsqueda conduce a varios medios de comunicación donde se muestra la misma fotografías que se ha viralizado estos días (1 y 2). No obstante, no aparece el mapa de Marruecos en el que se incluye varios territorios españoles. La imagen, en realidad, muestra a Zapatero junto a Mohamed VI en el descubrimiento de una placa conmemorativa en memoria de las 33 víctimas del atentado terrorista en la ciudad de Casablanca en 2003. Según estos medios de comunicación, la fotografía fue tomada en abril de 2004 durante el primer viaje oficial que realizó el político socialista para, según señalan, “reforzar las relaciones bilaterales.”

INFOVERITAS verifica que…

La imagen viral es una imagen manipuladaa partir de una viaje real realizada durante el primer viaje oficial que hizo José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 20024.