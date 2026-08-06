Chavismo y oposición se ven cara a cara en diálogo impulsado por EEUU para la transición

Diosdado Cabello (ci) participa en un acto de juramentación de una milicia campesina EFE

El Gobierno de Venezuela y un grupo opositor celebran este jueves en Caracas la primera reunión presencial del diálogo impulsado por Estados Unidos para avanzar hacia una transición en el país sudamericano y en el que no participa la líder de la oposición mayoritaria y nobel de la paz María Corina Machado.

Ambas partes abordarán la atención a las víctimas de los recientes terremotos, el “fortalecimiento” de la democracia y los “derechos y garantías políticas”, según lo acordado el sábado pasado, cuando comenzó el proceso con una llamada telefónica entre Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento, y la exdiputada Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación opositora.

Según la convocatoria, se espera que el encuentro empiece pasadas las 13.00 hora local en la base aérea La Carlota, donde ha sesionado recientemente la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, debido a los daños causados por los sismos del 24 de junio en su sede, el Palacio Federal Legislativo.

Figuera, quien defiende la continuidad de la AN elegida en 2015, que estuvo controlada por la oposición, llegó a Venezuela el miércoles desde España acompañada de otros exdiputados.

La opositora reiteró ante la prensa local que la agenda de trabajo de los próximos días estará enfocada en atender las consecuencias del doble terremoto, que dejó al menos 6.125 muertos, más de 16.700 heridos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.

También indicó que abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por el chavismo- para que sea “creíble y confiable”, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la “garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados”.

Además, aclaró que el proceso tomará tiempo y que no será “hasta diciembre” próximo cuando se presentará “formalmente todo el producto” del trabajo.

Los participantes

A Figuera la acompañarán los también exdiputados opositores Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

Por su parte, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estará representado por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza, además de Jorge Rodríguez, también hermano de la mandataria.

Estados Unidos expresó el lunes su “satisfacción” por el inicio del diálogo y afirmó que este “contribuye significativamente al plan de tres fases” establecido por Washington tras la captura el pasado enero del entonces presidente, Nicolás Maduro, en Caracas, para lograr una “transición a elecciones democráticas”.

Machado y el también líder opositor Edmundo González, quienes propusieron en mayo una negociación “seria” con el Gobierno y con el acompañamiento de EEUU para “restaurar la democracia”, dijeron recientemente que no serán “obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales”.

Ambos aclararon que evaluarán el proceso “con base en logros concretos y verificables”, entre los que mencionaron “la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones” y “un cronograma electoral presidencial oportuno”.

Varias organizaciones sociales convocaron una protesta este jueves para exigir a la mesa de negociación “impulsar una verdadera transición a la democracia”