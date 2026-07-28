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Mundo

Keiko Fujimori jura como la presidenta de Perú para el quinquenio 2026-2031

Efe
28/07/2026 21:11
Keiko Fujimori, este martes en Lima, durante la toma de posesión como presidenta de Perú
Keiko Fujimori, este martes, durante la jura como presidenta de Perú
EFE
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La derechista Keiko Fujimori juró este martes como presidenta de Perú para el quinquenio 2026-2031, acto con el que asume oficialmente el cargo para el que fue elegida en las recientes elecciones, en las que se impuso en la segunda vuelta por una ajustada diferencia de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) inauguró así su periodo presidencial en una ceremonia en el pleno del Congreso que escenificó el retorno del fujimorismo al Gobierno de Perú después de que, hace casi 26 años, su padre dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su administración.

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La primera mujer en ser elegida presidenta de Perú llegó al Palacio Legislativo tras haber mantenido previamente reuniones con los presidentes y delegados de los países que asisten la ceremonia, entre ellos el rey de España, Felipe VI, y ocho presidentes de países de América Latina.

Fujimori, de 51 años, juró el cargo de presidenta con el compromiso de preservar "la soberanía nacional, la libertad y la democracia".

"Juro que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes de Perú. Velaré por la integridad física y moral de todos los peruanos, en especial de quienes han sido históricamente postergados", dijo la flamante mandataria peruana.

"Respetando la libertad de culto, reconoceré la importancia de la iglesia católica en la formación cultural y moral de Perú. Trabajaré por un país seguro, próspero y unido", añadió.

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Tras el juramento, Fujimori recibió la banda presidencial de manos de su segundo vicepresidente, Miguel Ángel Torres, en su calidad de presidente del Senado.

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