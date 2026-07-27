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Mundo

Trump ordena detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo

Efe
27/07/2026 18:07
Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una alocución
EP
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero advirtió de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan.

"Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes", declaró el mandatario al diario digital 'Axios'.

Al ser preguntado sobre cuánto tiempo está dispuesto a dedicar a la diplomacia, Trump respondió: "No mucho tiempo. O avanzan rápido o no avanzan".

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El mandatario explicó que decidió el pasado viernes frenar los ataques contra la República Islámica porque se lo pidieron sus aliados en Oriente Medio que están mediando en el conflicto.

"Todas las personas que tratan con Irán me pidieron: 'No dispares'", explicó.

Las declaraciones del mandatario se producen antes de reunirse este martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien estará en Washington para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham.

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca el pasado 21 de julio

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"Voy a hablar con Bibi sobre el hecho de que si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido", dijo.

El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su última ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio.

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