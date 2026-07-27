En el contexto de la victoria de España en el Mundial de Fútbol, circula un vídeo en redes sociales en el que aparece Benjamin Netanyahu amenazando a España de manera directa con nuevos cortes eléctricos y accidentes de tren. En concreto, el político dice supuestamente: «Podrían experimentar cortes de energía repentinos, y podrían ocurrir accidentes de tren.»

No obstante, esto es falso. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, no ha realizado a 20 de julio de 2026 tales declaraciones.

Netanyahu no ha amenazado a España con “nuevos cortes eléctricos”

Para determinar el origen de las declaraciones, desde INFOVERITAS se ha realizado una búsqueda inversa con algunos de los fotogramas del vídeo con la herramienta de Google Imágenes. La búsqueda conduce a un artículo del diario El Mundo publicado el viernes 10 de abril de 2026 con el siguiente título: ‘Netanyahu acusa a España de librar «una guerra diplomática» contra Israel: «No lo permitiré»‘. El artículo va acompañado por el mismo vídeo que se ha viralizado en el contexto de la victoria de España del Mundial 2026.

La misma búsqueda conduce a este otro texto de la Cadena Ser publicado el mismo día. En este último aparece insertado un tuit de X del perfil de X del Gobierno de Israel, donde fue publicado y difundido el vídeo que se ha viralizado como si fuera actual.

No obstante, Netanyahu no habla en ningún momento de apagones o accidentes ferroviarios en España. Lo que dice en ese vídeo es que España está librando “una guerra diplomática contra Israel”. «No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello», aseguraba el político en el vídeo.

Finalmente, desde INFOVERITAS hemos realizado una búsqueda en Google con las supuestas palabras del político. No obstante, no hay rastro de tales amenazas en ningún medio de comunicación confiable ni en ninguna agencia de noticas.

INFOVERITAS verifica que…

Benjamin Netanyahu no ha realizado a 20 de julio de 2026 tales amenazas a España. El vídeo viral data de 2026. Sin embargo, el político no pronuncia tal amenaza.