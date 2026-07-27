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Mundo

Las autoridades arrestan a un menor de 15 años como sospechoso del tiroteo en Seattle

Efe
27/07/2026 21:57
Un oficial de la policía camina en la escena, después del tiroteo ocurrido este domingo
Un oficial de la policía camina en la escena, después del tiroteo ocurrido este domingo
EFE
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Las autoridades arrestaron este lunes a un menor de 15 años en conexión con el tiroteo que se produjo este domingo en la ciudad estadounidense de Seattle en el que murieron tres personas y otras cuatro resultaron heridas, entre ellas un niño de dos años.

La alcaldesa de la ciudad, Katie B. Wilson, informó en una rueda de prensa de que la Policía metropolitana sigue buscando a un segundo sospechoso relacionado con este incidente, que tuvo lugar durante un popular festival de comida.

Al menos tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un tiroteo. Dos de las víctimas mortales fallecieron en el lugar de los hechos y la tercera, una mujer de 56 años, falleció en el hospital.

Cinta policial en el lugar en el que se produjo el tiroteo de Seattle

Un tiroteo en un festival de Seattle deja "múltiples víctimas"

Más información

Los cuatro heridos, un niño de 2 años, un hombre y dos mujeres, se encuentran en condición estable, según informaron fuentes policiales.

Las autoridades presumen que el incidente se produjo por un intercambio de fuego cruzado entre dos individuos, de los cuales uno permanece en paradero desconocido.

El incidente ocurrió cerca de las 18:00 horas del Pacífico de Estados Unidos (01.00 GMT) en la zona del Seattle Center, un espacio turístico y cultural en el que se ubica la Aguja Espacial, la torre más emblemática de la ciudad.

Estados Unidos ha registrado en lo que va de año 271 tiroteos masivos, que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el recuento de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).

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