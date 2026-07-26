Un muerto y 16 heridos en Berlín tras un atropello múltiple en la fiesta del Día del Orgullo

Dos personas se consuelan tras el ataque en Berlín EFE

Una persona perdió la vida y otras 16 quedaron heridas, algunas de ellas de gravedad, en un atropello múltiple ocurrido este sábado en Berlín, cuyo responsable o responsables aún buscaba la Policía tras el suceso, que ensombreció la celebración del Día del Orgullo LGBTI.

El vehículo, una forgoneta blanca, entró sobre las 22:00 locales (20:00 GMT) en el Tiergarten, céntrico parque berlinés donde celebraban miles de personas el Día del Orgullo LGBTI, arrollando a 17 personas, una de las cuales murió, mientras que otras 16 quedaron heridas, algunas de gravedad, según el portavoz de la Policía de Berlín Florian Nath.

"Por el momento hablamos de 17 directamente afectados, y uno de ellos murió tras los intentos de reanimación", expuso Nath.

"Tenemos varias personas heridas de gravedad por cuya vida se teme", abundó al tiempo que reconoció que las autoridades trabajaban a marchas forzadas para identificar al responsable o responsables de un atropello cuyas causas aún se desconocen.

Los hechos generaron la condena del canciller Friedrich Merz, quien expresó su solidaridad con las víctimas en un comunicado en el que dio cuenta de que seguía de cerca la situación junto a su ministro del Interior, Alexander Dobrindt.

"El canciller y el ministro del Interior piensan en las víctimas y sus familiares", señalo la Cancillería Federal en un comunicado.

Ambos "agradecen a las fuerzas de seguridad su intervención y se comprometerán con especial firmeza a esclarecer y castigar este acto atroz".

También condenó los hechos el alcalde de Berlín, Kai Wegner, quien acudió a la zona afectada, situada no lejos de la emblemática puerta de Brandeburgo y en la que cientos de miles de personas habían celebrado como todos los años el Día del Orgullo LGBTI, conocido en Alemania como CSD.

Las siglas CSD vienen de 'Christopher Street Day', que aluden al nombre de la Calle Christopher del barrio neoyorquino de Greenwich Village, escenario de unas protestas en el verano de 1969, tras una redada policial, consideradas como uno de los hitos del movimiento por los derechos de los homosexuales.

Tras el atropello, Wegner condenó un "hecho horrible" que marcó una jornada que se había celebrado en un ambiente festivo, pacífico y muy bien organizado, aunque reconoció que las autoridades deben analizar aún cómo un coche pudo entrar en la zona donde se encontraban los participantes de la fiesta.

"Hemos pasado de una manifestación pacífica, llena de amor y alegría a un acto con un muerto y muchos heridos", lamentó Wegner.

"Berlín es la ciudad de la libertad y de la diversidad y se va a seguir posicionando así", abundó el alcalde de la ciudad-estado de Berlín.

Para el Día del Orgullo LGBTI la Policía de Berlín había desplegado para asegurar el evento más de 2.000 policías.

Tras el atropello se movilizaron varios centenares de agentes, además un centenar de operativos de los servicios sanitarios, entre ambulancias y bomberos en una zona que quedó acordonada, convertida en una escena del crimen.