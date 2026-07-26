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Mundo

La policía abate cerca de Berlín al presunto autor del atropello múltiple del día del Orgullo

El supuesto atacante fue identificado como Abdul Ballout, un joven de 21 años de nacionalidad alemana

Efe
26/07/2026 22:27
Varias personas guardan luto frente a la Puerta de Brandeburgo, este domingo, tras una marcha de duelo
Varias personas guardan luto frente a la Puerta de Brandeburgo, este domingo, tras una marcha de duelo
Clemens Bilan (Efe)
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Las Fuerzas Especiales de la Policía de Berlín abatieron este domingo a Abdul Ballout, el principal sospechoso del presunto ataque islamista que provocó la noche del sábado una muerta y 29 heridos en el berlinés parque Tiergarten, donde se celebraba el Día del Orgullo Lgtbi+.

 Ballout, de 21 años y nacionalidad alemana con origen libanés, fue localizado hacia las 18.00 horas (16.00 GMT) en una zona de parcelas ajardinadas en el distrito de Spandau, en el noroeste berlinés, explicó el portavoz policial Florian Nath.

 “El sospechoso se acercó corriendo con un arma punzante hacia nuestros efectivos. Por ese motivo se hizo uso del arma reglamentaria”, explicó. 

“El sospechoso sufrió heridas tan graves que, aunque pudo ser reanimado por médicos de emergencias, murió después en el lugar de los hechos”, agregó Nath.

 Las autoridades alemanas dieron con el paradero de Ballout menos de 24 horas después del ataque, tras un gran despliegue policial que terminó en una parcela de Spandau que, según medios como el ‘Berliner Tageszeitung’, es propiedad del padre del sospechoso.

La promesa de Merz

Ballout fue abatido después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, prometiera que el Gobierno haría todo lo posible para detener al responsable o responsables del ataque.

 “Haremos todo lo posible para detener al autor o autores, pensaremos en consecuencias” y “decidiremos con determinación”, prometió el jefe del Gobierno a la entrada de la misa que acogió la berlinesa iglesia de Santa María en memoria de las víctimas del atentado.

 Las autoridades no descartaron que Ballout pudiera tener cómplices y varias personas de su entorno fueron arrestadas para ser interrogadas, aunque al parecer no hay indicios claros que les impliquen en el acto.

El suceso, acontecido en la noche del pasado sábado dejó un balance de un muerto y 29 heridos

 El ataque, un atropello masivo con una furgoneta, costó la vida a una mujer y al menos tres heridos se hallaban en estado crítico, aunque la Policía informó de que sus vidas ya no corren peligro, si bien continúan en cuidados intensivos.

 Previamente, el ataque había sido calificado como “islamista” por el ministro del Interior, Alexander Dobrindt. Ballout tenía entre sus antecedentes condenas por delitos de lesiones y de extorsión con violencia cometidos entre 2019 y 2022.

 En mayo pasado fue condenado por haber preparado un acto grave de violencia contra la seguridad del Estado y por distribuir propaganda de la organización terrorista del Estado Islámico, de la que buscó ser miembro en Siria.

 Por esos delitos se le sentenció a un año y diez meses de cárcel en virtud del Código Penal juvenil, algo que recurrió la Fiscalía, Entretanto, Ballout quedó en libertad condicional y estaba participando en un programa de desradicalización. 

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