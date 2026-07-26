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Mundo

Ascienden a 220.000 los evacuados por el fuego en Gironda

Efe
26/07/2026 10:41
Bomberos actúan en el incendio de la Gironda
Bomberos actúan en el incendio de la Gironda
EFE
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El número de evacuados por el megaincendio en Gironda, en el suroeste de Francia, aumentó durante la pasada noche a 220.000, debido a una aceleración de las llamas, que siguen fuera de control y ya han quemado 42.000 hectáreas, informaron las autoridades de la zona.

La prefecta (delegada del Gobierno) del departamento de Gironda, Sophie Brocas, también dictó una orden de cierre parcial de la autopista A63, que conecta con España.

En sentido sur-norte, la clausura de esta vía se ha producido entre la salida 17 de Liposthey y la 24, situada en Cestas; mientras que en sentido norte-sur, el cierre se ordenó entre la circunvalación de Burdeos y el cruce 23, situado en Marcheprime.

Las autoridades locales han recomendado encarecidamente a los conductores que eviten este tramo.

También el tráfico ferroviario al sur de Burdeos ha sido interrumpido.

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"Al comienzo de la noche se observó una rápida propagación del incendio. Esta se debió a la combinación de dos factores que se alimentaban mutuamente: la vegetación seca y el viento, con rachas que alcanzaban hasta 40 kilómetros por hora", detalló la prefectura en un comunicado.

Además, las llamaradas constituyeron un importante vector de propagación del incendio y a última hora del sábado también se pudo "observar un fenómeno de pirocumulonimbus", que convierte el incendio en una especie de tormenta de fuego impredecible.

Las nuevas evacuaciones han afectado a las localidades de Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios y Cestas.

El incendio, originado el miércoles pasado en la turística bahía de Arcachón, se encuentra en su punto más cercano a tan solo 15 kilómetros de la ciudad de Burdeos, según confirmó este domingo el alcalde de esta ciudad, Thomas Cazenave.

En el vecino departamento de Las Landas continúa también la lucha contra el fuego de la zona de Biscarrosse, aunque las llamas están algo más contenidas y no han superado las 3.600 hectáreas.

De los 30.000 evacuados que causó ese incendio, 3.000 pudieron regresar anoche a sus casas en zonas acotadas.

Por el contrario, en Var (sureste) el fuego se ha vuelto a reavivar y ha recorrido unas 3.250 hectáreas en total, motivando la evacuación de unas 2.000 personas. 

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