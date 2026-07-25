Venezuela conmemora un mes del terremoto y mira a la reconstrucción

Varias personas encienden velas entre los escombros de Catia La Mar para rendir homenaje a la víctimas de los seísmos del pasado 24 de junio Ronald Peña (Efe)

Venezuela conmemoró un mes del devastador doble terremoto que afectó la zona norte del país con misas y la evaluación de planes de crédito para ayudar a las familias que sufrieron daños graves en sus viviendas, así como con llamadas de 39 ONG a la transparencia y la rendición de cuentas sobre el programa de reconstrucción.

En la Universidad Central de Venezuela cientos de personas se concentraron para celebrar una misa en honor a los fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, entre ellos 48 integrantes de la casa de estudios.

De acuerdo con el último balance oficial del pasado viernes, fallecieron 5.546 personas, 16.740 sufrieron heridas y cerca de 18.000 personas se quedaron sin vivienda.

Eduardo Enrique Soto, sacerdote de la Parroquia Universitaria de la UCV, dijo que la misa también sirvió para agradecer el trabajo de estudiantes, voluntarios y rescatistas que ayudaron a los más afectados por el desastre.

Para el sacerdote, el doble terremoto debe servir como una oportunidad para dejar de lado las diferencias ideológicas. Igualmente, en el sector La Lucha de la parroquia Urimare del estado de La Guaira, el más afectado por los sismos, los vecinos se reunieron para rezar un rosario en honor a los fallecidos de la zona.

En ella murieron nueve personas, por lo que decidieron hacer un homenaje con un rosario. “Solo les pido que me den fuerza, a mi hija mayor, que me de muchísima fuerza, mi primo, mi tío, que nos den fuerzas para seguir avanzando, seguir soportando esto, seguir aguantando este gran dolor que dejó todo”, dijo Jesús Velásquez, residente del sector, quien perdió a sus familiares en la tragedia.

"Plan maestro"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que su Gobierno trabaja en un “plan maestro” para la reconstrucción de Venezuela.

Asimismo, dijo que la reconstrucción tiene que ir también por el lado humano, en educación y en trabajo, al tiempo que pidió a los venezolanos no perder la fe.

Por otra parte, el Banco Central de Venezuela informó de que se reunió con representantes de la banca nacional para evaluar estrategias en torno a la reconstrucción de las zonas afectadas por el doble terremoto.

Las autoridades evaluaron un programa crediticio para avanzar en la atención a las familias afectadas, con financiamiento para reparar edificaciones que se otorgarán a condominios y personas naturales, así como acceso a recursos para comprar una casa, en aquellos casos donde hubo pérdida total.

Asimismo, sostuvo que todas las medidas se están diseñando para no causar impacto en la masa monetaria, toda vez que se implementarán sobre la base de recursos en divisas.

Expertos siguen calculando el monto para la reconstrucción pero se estima que superará los 12.000 millones de dólares, equivalentes al 10,9% del PIB.

Por otra parte, un grupo de 39 ONG exigió que se publique de manera periódica, accesible y verificable información completa sobre los planes de reconstrucción. Las ONG también pidieron incluir los criterios de priorización, cronogramas, presupuestos y mecanismos de rendición de cuentas.