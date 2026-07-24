Irán ataca posiciones militares de EEUU en Baréin y Jordania

Una mujer camino por delante de un cartel antiestadounidense que muestra a Donald Trump muerto en las calles de Teherán Abedin Taherkenareh (Efe)

Irán lanzó este viernes ataques con drones contra posiciones militares de Estados Unidos (EEUU) en Baréin y Jordania, países aliados de Washington en Oriente Próximo, en respuesta a la ofensiva del país norteamericano, según el ejército de la república islámica.

Las fuerzas armadas iraníes anunciaron que utilizaron drones para destruir depósitos de combustible, almacenes y hangares de equipamiento, así como alojamientos de las fuerzas estadounidense en la base de Sheikh Issa, situada en Baréin.

Indicaron además que los drones también atacaron hangares de aeronaves y de mantenimiento de aviones, y barracones de las fuerzas de EEUU en la base de Al Azraq, en Jordania. El ejército iraní subrayó que cualquier acción contra los intereses “legítimos y legales” del país conducirá a la privación de los intereses económicos y de seguridad de otras naciones de la región.

EEUU recrudeció su ofensiva contra Irán a principios de este mes, tras dar por rota la tregua pactada en junio, en respuesta –aseguró– a ataques de Teherán contra buques comerciales en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía.

La campaña estadounidense busca, según la Administración del presidente Donald Trump, debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria iraní y proteger el tránsito de buques comerciales, en un contexto de creciente tensión en torno a Ormuz, uno de los principales puntos calientes del conflicto.

Irán, que respondió con bombardeos sobre naciones de Oriente Próximo aliadas de Washington, entre ellas Kuwait, Baréin, Jordania y Catar, elevó a 55 el número de fallecidos desde que se iniciaran los renovados ataques contra su territorio.

La ofensiva iraní contra países de la región llevó a la aerolínea catarí Qatar Airways a anunciar que mantendrá suspendidos hasta el 31 de julio, inclusive, sus vuelos con destino a Baréin, Kuwait y la ciudad de Erbil, en Irak.

Por su parte, Trump afirmó ayer que ni China ni Rusia están apoyando a Irán con la venta de armamento para la guerra, al tiempo que les advirtió de que, si lo hicieran, sería “muy malo” para ambos países.

Trump aseguró que su homólogo chino, Xi Jinping, le dijo durante su última reunión en mayo en Pekín que “no daría ni vendería armas a la República Islámica de Irán, y que esa promesa incluía a las empresas chinas”.

No obstante el mandatario aseguró que cree a Xi y a Valdímir Putin dada la buena relación que tiene con ellos.