El acuerdo nuclear entre EEUU y Arabia pasa por hablar con Israel

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca el pasado 21 de julio Aaron Schwartz (Efe)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el acuerdo para que Arabia Saudí desarrolle un programa nuclear no incluye “enriquecimiento de material” y depende de que Riad se adhiera a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

“El acuerdo de energía nuclear civil (¡que no incluirá el enriquecimiento de material!) que se está negociando y que se limita exclusivamente a usos no militares, similares a los que ya tienen Irán, Emiratos Árabes Unidos y otros países, será aprobado, pero está totalmente condicionado a que Arabia Saudí se adhiera a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham”, escribió Trump en la red Truth Social.

Según Trump, Washington “no se opone a las instalaciones nucleares civiles (sin enriquecimiento)”. El pacto firmado la víspera entre ambas naciones, que debe ser ratificado por el Congreso estadounidense, se produce en un contexto de tensión con Irán, rival de Arabia Saudí en Oriente Próximo, y en medio de los esfuerzos estadounidenses por limitar las capacidades nucleares de Teherán, que niega buscar desarrollar armas nucleares.

La Administración Trump informó en un comunicado que el documento, conocido como “Acuerdo 123”, tiene “fines pacíficos” y está comprometido con la “no proliferación nuclear”.

También indicó que el acuerdo dará a las empresas estadounidenses acceso preferente al sector de la energía nuclear producida en Arabia Saudí, afectado por ataques de Irán en respuesta a la reciente ofensiva estadounidense contra este país.

La normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, dos potencias regionales aliadas de Washington pero históricamente enfrentadas, supondría un cambio de primer orden en la geopolítica de Oriente Próximo, aunque Riad asegura que solo lo hará cuando exista un camino creíble para el establecimiento de un Estado palestino.

Trump planteó en mayo que un acuerdo de paz con Teherán, cuyas negociaciones están estancadas en medio de la actual escalada en la guerra, debía incluir la adhesión de varios aliados, principalmente Arabia Saudí y Catar, a los Acuerdos de Abraham, porque ellos le “deben” ese gesto.

El anterior presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden buscó esa adhesión de los saudíes pero las negociaciones se rompieron tras los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva israelí sobre Gaza.

Estos pactos fueron impulsados durante el primer mandato de Trump y permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas de Israel con Emiratos, Baréin, Sudán y Marruecos.

La Casa Blanca negó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidiera a Trump condicionar el futuro del acuerdo nuclear a la adhesión de Arabia a los Acuerdos de Abraham.