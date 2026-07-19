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Mundo

Trump pide incluir a Irán en la ley de sanciones a Rusia en honor a difunto senador Graham

Efe
19/07/2026 16:50
Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al Congreso este domingo a incluir a Irán en un proyecto de ley bipartidista de sanciones contra Rusia, en honor al fallecido autor de la iniciativa, el exsenador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham.

"Los republicanos deberían incluir a Irán en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia. Eso es lo que Lindsey quería hacer, y estaba a punto de suceder", escribió en su red social, Truth Social, el mandatario,

El proyecto, conocido como la Ley de Sanciones a Rusia de 2025, fue presentado por primera vez en abril de ese año y había permanecido estancado en el Congreso mientras Trump busca negociar con el presidente ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra con Ucrania.

Fotografía difundida por la agencia iraní IRNA de uno de los ataques estadounidenses perpetrados en Hormozgán

Irán eleva a 50 los muertos por los ataques de Estados Unidos en las últimas tres semanas

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Antes de su fallecimiento, Graham había anunciado un avance, señalando que se había llegado a un acuerdo con la Casa Blanca para impulsar el paquete de sanciones contra Rusia, paralizado durante largo tiempo.

El llamado del presidente se produce tras más de una semana de renovado conflicto entre la Administración Trump y Teherán, marcando el fin de las negociaciones que buscaban frenar las hostilidades.

El Ejército de Estados Unidos ejecutó ataques de represalia este sábado como respuesta a ofensivas iraníes que causaron la muerte de dos militares estadounidenses en Jordania.

Tanto la senadora demócrata Jeanne Shaheen como el líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune, consideraron que la aprobación de la ley sería un tributo apropiado para el legado de Graham.

No obstante, los legisladores demócratas han mostrado preocupación por el contenido del proyecto, que otorga al presidente amplias facultades en materia arancelaria.

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