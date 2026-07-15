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Mundo

Machado pretende volver a Venezuela y pide ayuda a para la “reconstrucción democrática”

La líder opositora señaló la necesidad de volver a la normalidad democrática en su país

Efe
15/07/2026 17:35
Corina Machado asiste e una protesta
Corina Machado asiste e una protesta
EFE
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La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este miércoles que va a volver “ahora” a Venezuela y pidió ayuda a Europa para una reconstrucción de su país que sea “también institucional y democrática”, porque los terremotos que lo han sacudido “evidenciaron la corrupción del régimen”.

Esta transición política “es mi propósito ahora que voy a regresar a Venezuela”, dijo durante su participación en el Libertas Forum del Partido Popular Europeo (PPE) celebrado en Madrid, en el que se dirigió a los líderes conservadores europeos por videoconferencia y les anunció que les recibiría pronto en Venezuela, “en pleno proceso de reconstrucción democrática”.

Machado, que abandonó Venezuela para recoger el Premio Nobel y hasta ahora no ha logrado regresar, reivindicó la fuerza “pacificadora” que supondrá su vuelta, frente a los que consideran que puede ser un factor desestabilizar en la frágil situación actual.

En su opinión, los terremotos han reforzado la unidad de los venezolanos y su deseo de que en el país haya un cambio de régimen y una transición hacia la democracia. “La reconstrucción tiene que ser humana y económica, pero también institucional y democrática”, insistió.

“Los terremotos no solo derribaron cientos de edificaciones -añadió- también evidenciaron a un sistema basado en la corrupción y la indolencia”. Ante esto, los venezolanos han demostrado su “enorme solidaridad” y su “unión” como pueblo, y están “preparados y organizados” para lleva a cabo una transición democrática.

María Corina Machado dijo estas palabras frente a un auditorio de líderes conservadores, entre los que estaban Edmundo González Urrutia -considerado por la oposición venezolana como presidente electo del país- y el líder del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo.

Durante su discurso, el líder conservador español expresó su solidaridad con Venezuela en su “lucha por la vida” y la reconstrucción tras el devastador terremoto y destacó el compromiso de María Corina Machado y Edmundo González.

El viceprimer ministro de Italia, Antonio Tajani, también se refirió “al gran pueblo venezolano”, que “sabrá levantarse” tras los terribles terremotos que ha sufrido, y que, en paralelo, “tiene que recorrer el camino a la democracia” y “poder votar”

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