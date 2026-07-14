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Mundo

La UE y el Reino Unido firman el acuerdo sobre Gibraltar

El pacto pone fin a las barreras físicas para la circulación de personas y mercancías

Efe
14/07/2026 17:32
Vista del Peñón de Gibraltar
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EFE
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La Unión Europea (UE) y el Reino Unido han firmado este martes el acuerdo sobre Gibraltar, que supondrá el derribo de la verja que separa a la colonia británica de territorio español y definirá el nuevo encaje del enclave tras el Brexit.

El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, han rubricado el pacto en la sede de la Comisión Europea en Bruselas acompañados del ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

La firma del acuerdo supone el último paso oficial antes de su entrada en vigor provisional el 15 de julio, a la espera de que el Parlamento Europeo lo ratifique, previsiblemente en diciembre, y lo haga también el Parlamento británico.

Los países miembro, entre ellos España, ya dieron su visto bueno a los textos legales que componen el pacto el pasado abril, y que completarán el marco jurídico de las relaciones entre la UE y el Reino Unido establecido por el acuerdo de comercio y cooperación entre las dos partes tras el Brexit.

El acuerdo acaba con todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, al tiempo que se salvaguarda plenamente el espacio europeo sin fronteras Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera.

Con el desmantelamiento de la verja de Gibraltar se pondrá fin a años de colas que sufrían quienes se desplazaban diariamente al peñón desde La Línea de la Concepción (Cádiz), entre ellos los miles trabajadores transfronterizos.

Las llegadas de pasajeros al aeropuerto estarán sujetas a un doble control fronterizo: Gibraltar gestionará la inmigración y la policía, mientras que los funcionarios españoles se encargarán de garantizar la integridad del espacio Schengen, en un modelo similar al que operan las autoridades francesas en la estación de St. Pancras de Londres para el tren que va a Francia por debajo del canal de la Mancha.

Además, el acuerdo abre la puerta a vuelos directos entre Gibraltar y destinos de la UE.

En cuanto a las mercancías, se eliminarán los controles y se reforzará la cooperación entre las respectivas autoridades aduaneras.

En materia fiscal, el documento contempla una convergencia progresiva en determinados ámbitos: Gibraltar aplicará un tributo indirecto equivalente al IVA (impuesto del valor añadido), comenzando en el 15% desde la entrada en vigor del tratado, y completando la convergencia en un plazo de tres años.

En Gibraltar, están previstas celebraciones a medianoche del día 15 con motivo de la desaparición de ese paso fronterizo, en las que participarán autoridades gibraltareñas y de La Línea.

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