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Mundo

Se eleva a 4.561 la cifra de muertos por el doble terremoto de junio en Venezuela

Efe
13/07/2026 21:04
Una imagen de los voluntarios, durante las labores de búsqueda del pasado 12 de julio
Una imagen de los voluntarios, durante las labores de búsqueda del pasado 12 de julio
EFE
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Venezuela sumó este lunes otros 71 muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio, lo que elevó la cifra de fallecidos hasta al menos 4.561, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

La cantidad de heridos y personas sin vivienda se mantienen en 16.740 y 17.907, respectivamente, dice el balance difundido en redes sociales por el diputado y hermano de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

La actualización del informe también señaló que 128.324 familias han sido atendidas y que hay 20.231 personas en un total de 107 campamentos transitorios habilitados, principalmente en escuelas de Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira, la región más afectada por el desastre natural.

El balance oficial de las autoridades venezolanas sigue sin incluir información actualizada sobre desaparecidos.

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El Gobierno informó este fin de semana del comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque ya estima que puedan ser 25.000.

El presidente del Parlamento anunció además el sábado, en una conferencia de prensa, que la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana, aunque sin entrar en detalles.

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Desde el pasado 24 de junio, se han producido 1.254 réplicas, según el Gobierno.

Una de las más sentidas ocurrió el pasado viernes por la mañana, cuando se registró un sismo de magnitud 3,9 a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto.

La réplica provocó pánico en la población y evacuaciones en edificios por prevención.

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