Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Irán acusa a EEUU de “violar” el acuerdo tras las nuevas sanciones

Washington acusa a un empresario de dirigir una red internacional de activos en beneficio de Jameneí

Efe
11/07/2026 18:00
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, en una rueda de prensa en Estambul (Turquía), dijo que EE.UU. ha "traicionado la diplomacia" y "cruzado todas la líneas rojas" al atacar tres instalaciones nucleares en su país, lo que supone una "violación imperdonable del derecho internacional".
Abás Araqchí ofrece una rueda de prensa
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, acusó este sábado a Estados Unidos de haber “violado el párrafo 9 del memorando de entendimiento” con Irán, después de que Washington anunciara la víspera nuevas sanciones contra el entorno del líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí

“Irán ha cumplido hasta ahora con su palabra, a diferencia del llamado secretario del Tesoro de Estados Unidos, que está violando el párrafo 9 del memorando de entendimiento (que incluye la no imposición de nuevas sanciones a Teherán)”, señaló Araqchí en la red social X. 

Las declaraciones del ministro iraní se producen después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, informara el viernes de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a un facilitador financiero iraní “tras la reanudación de los ataques de Irán contra el transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz”. 

El Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que las medidas afectan al empresario Ali Ansari, a quien acusa de dirigir una red internacional de activos en beneficio de Jameneí, así como de otros altos cargos de la Guardia Revolucionaria Islámica. 

Según el Gobierno estadounidense, Ansari fue propietario y director de Ayandeh Bank, entidad que, de acuerdo con Washington, desvió “miles de millones de dólares mediante préstamos” concedidos a empresas vinculadas al propio empresario hasta que las autoridades iraníes ordenaron su disolución en octubre de 2025. 

Asimismo, fueron sancionadas las sociedades CDM Trading Limited, con sede en Hong Kong, y Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC, establecida en Emiratos Árabes Unidos, por presuntamente actuar como empresas de cobertura para facilitar operaciones financieras vinculadas a esas casas de cambio. 

Según Araqchí, el “incumplimiento” del acuerdo por parte de EE. UU. “se suma a otras vulneraciones y errores” del país norteamericano. El ministro concluyó su publicación en X advirtiendo a Washington que “solo puede haber cumplimiento mutuo”. EE. UU. e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, en los últimos días se han producido nuevos ataques cruzados en Oriente Próximo

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una nube de humo se alza en Kiev tras un ataque ruso

Zelenski pide acelerar los acuerdos de defensa antibalística tras un nuevo ataque ruso nocturno a Kiev
EFE
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, en una rueda de prensa en Estambul (Turquía), dijo que EE.UU. ha "traicionado la diplomacia" y "cruzado todas la líneas rojas" al atacar tres instalaciones nucleares en su país, lo que supone una "violación imperdonable del derecho internacional".

Irán acusa a EEUU de “violar” el acuerdo tras las nuevas sanciones
EFE
Juan Manuel Serrano interviene ante la comisión Koldo del Senado

Cargos del PSOE admiten preocupación tras la imputación de Serrano: “No pinta bien”
EFE
Feijóo saluda a su llegada al congreso de Nuevas Generaciones

Feijóo reafirma su apuesta por el debate valiente e ironiza sobre las críticas a sus propuestas
EP