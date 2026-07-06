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Mundo

Suben a 3.535 los muertos por los terremotos en Venezuela

Efe
06/07/2026 22:23
Un grupo de personas participa en una vigilia realizada este domingo en Caracas, en honor a las victimas de los terremotos
Un grupo de personas participa en una vigilia realizada este domingo en Caracas, en honor a las victimas de los terremotos
EFE
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Al menos 3.535 personas han muerto tras los terremotos en Venezuela, según el último boletín publicado este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que mantuvo en 16.740 la cifra de heridos contabilizados por la catástrofe.

Las autoridades venezolanas dieron cuenta de un aumento de 193 víctimas mortales por los seísmos, a medida que avanzan las labores de retirada de escombros y el consiguiente hallazgo de cuerpos sin vida.

Según el nuevo balance, 6.462 personas han sido rescatadas, una cifra que no ha variado desde el pasado jueves, y 17.854 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 82 campamentos transitorios, tres más respecto al domingo.

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Vuelven a casa los dos bomberos coruñeses que participaron en el operativo en Venezuela

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El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

De acuerdo con los datos oficiales, 86.794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos.

También se encuentran desplegados 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad, mientras que hay un total de 27.930 voluntarios registrados.

Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido desde el pasado 25 de junio, un día después de los seísmos, cuando la cifraron en 157.

La iniciativa ciudadana 'Desparecidos Terremoto Venezuela', una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, ha registrado hasta ahora más de 30.000 personas a las que no se han podido localizar.

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