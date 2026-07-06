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Mundo

Suben a 3.342 los fallecidos y a 16.740 los heridos por los terremotos en Venezuela

Efe
06/07/2026 00:07
Una persona observa maquinaria pesada removiendo escombros este domingo, en La Guaira
Una persona observa maquinaria pesada removiendo escombros este domingo, en La Guaira
EFE
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La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3.342, mientras que la de heridos se elevó a 16.740, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

La nueva cifra supone un aumento de 388 personas fallecidas, respecto al sábado, mientras se intensifican las labores para sacar cuerpos de debajo de los escombros.

Según el balance oficial, 6.462 personas han sido rescatadas y 17.345 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios.

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El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

De acuerdo con los datos oficiales, 86.794 las familias han sido atendidas y se han distribuido 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua.

También se encuentran desplegados 29.567 efectivos del Ejército y las fuerzas de seguridad, mientras que habría un total de 27.482 voluntarios.

Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido.

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La iniciativa ciudadana 'Desparecidos Terremoto Venezuela', una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 31.000 personas a las que no se han podido contactar.

Este domingo, cuando se cumplen 11 días de los terremotos, los grupos de rescatistas internacionales se han retirado ya y en los edificios derruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.  

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