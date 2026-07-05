Es falso que los terremotos de Venezuela fueran causados por el proyecto HAARP

Imagen creada por Infoveritas Cedida

Circulan contenidos en redes sociales que aseguran que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio de 2026 fueron causados por el proyecto HAARP. A la secuencia de dos terremotos juntos se le conoce como “doblete sísmico”, por su naturaleza consecutiva.

Sin embargo, esto es falso. Los terremotos que sacudieron Venezuela no fueron causados por el proyecto HAARP. El proyecto HAARP la Universidad de Alaska Fairbanks (Estados Unidos) estudia la ionósfera -la capa más externa de la atmósfera-, no afecta las capas más bajas y no tiene capacidad de provocar un terremoto.

El proyecto HAARP no está detrás de los terremotos de Venezuela

Según se detalla en su página web oficial, HAARP es un proyecto de investigación científica de la Universidad de Alaska Fairbanks (Estados Unidos,) que estudia la ionósfera, la capa más externa de la atmósfera. Este programa realiza experimentos mediante antenas que emiten ondas electromagnéticas para calentar ligeramente partículas en la ionósfera y simular fenómenos naturales a pequeña escala, como auroras boreales. Posteriormente, otros instrumentos monitorean la atmósfera sin intervenir.

Estos experimentos no pueden controlar el clima, ya que las ondas de radio que transmite no afectan la troposfera ni la estratosfera, que son las capas donde se producen la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Por lo tanto, no hay forma en la que pueda modificar el clima.

La idea de que HAARP puede manipular el clima, o causar fenómenos meteorológicos extremos, se ha desmentido en múltiples ocasiones. Desde INFOVERITAS ya desmentimos la relación de este proyecto con la DANA de Valencia.

Este vídeo antiguo de Turquía se vincula de manera errónea con el terremoto de Venezuela Más información

¿Por qué se produjeron los terremotos en Venezuela?

En la página web de Protección Civil y Emergencias se explica que un terremoto consiste en la liberación repentina de la energía acumulada en la corteza terrestre en forma de ondas que se propagan en todas direcciones. “Los terremotos pueden suceder en cualquier lugar del mundo, sin embargo la mayoría de ellos, y los más grandes, ocurren en los bordes de las grandes placas tectónicas”, puntualizan.

De acuerdo a los datos de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, un 80% de la población de Venezuela vive en zonas de alta amenaza sísmica, ya que el país, está situado casi entre las placas tectónicas del Caribe y la de Sudamérica que se mueven en sentidos opuestos.

“La placa tectónica del Caribe se desplaza hacia el oriente con respecto a la placa sudamericana a un ritmo de menos de 2,5 centímetros al año. En una zona, la placa del Caribe también se ha visto empujada por debajo de la placa sudamericana, lo que ha provocado la fragmentación de partes de esta última”, explican en este texto de The New York Times en relación a los sismos que asolaron el país hace una semana.

Como se puede comprobar, en ningún momento se menciona el proyecto HAARP como responsable de estos sismos.