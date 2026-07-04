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Mundo

Suben a 34 los españoles fallecidos en los terremotos en Venezuela, con 140 desaparecidos

Efe
04/07/2026 11:58
Un rescatista realiza labores de búsqueda en una zona un afectada por el doble terremoto de Venezuela
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EFE
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Los españoles fallecidos en los dos terremotos de Venezuela de la semana pasada ascienden a 34, frente a los 32 que había contabilizados ayer, mientras que 140 personas continúan desaparecidas, según han informado este sábado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Integrantes de cuerpos de rescate realizan operaciones de búsqueda en edificaciones de Caracas

Se eleva a 2.595 los muertos y a 12.400 los heridos por el doble terremoto de Venezuela

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Según ha informado el ministerio, 11 personas siguen localizadas bajo los escombros tras los dos potentes terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 2.645 muertos y 12.666 heridos.

Imágenes de fallecidos en los dos terremotos, durante una ceremonia fúnebre

"No es nada fácil": un venezolano despide a su madre, su esposa, dos hijas y su sobrino

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Estas fuentes insisten en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y piden a los españoles en Venezuela que las utilicen. 

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