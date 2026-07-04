Llantos, golpes en el pecho y llamadas de venganza en el funeral público de Jameneí

Un grupo de personas llora en los funerales del asesinado líder supremo de Irán Alí Jameneí EFE

Con llantos, golpes en el pecho y llamadas a la venganza, miles de iraníes comenzaron este sábado a despedir al asesinado líder supremo Alí Jameneí en Teherán, en la primera jornada de unos funerales públicos que se alargarán durante seis días, en cinco ciudades y dos países.

En la enorme mezquita Mosala de Teherán resonó desde primera hora de la mañana el grito "Labbaik ya Jameneí" (Lealtad a Jameneí) en honor al religioso que lideró el país durante más de 36 años y fue asesinado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el primer día de la guerra.

Además de cabeza de Estado, Jameneí era el representante en la tierra del duodécimo imán de los chiíes, desaparecido en el siglo IX, y a ello se suma que su presencia fue constante desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, donde ocupó puestos como el de presidente antes de líder.

Así para muchos seguidores de la República Islámica su asesinato a los 86 años sigue siendo impensable.

“Aún no puedo creer su muerte”, dice a EFE Mehdi, trabajador de una tienda de ropa de 51 años, que se encuentra en Mosala junto con su hijo de 13 años.

“Es como si hubiera perdido a mi padre. La tristeza es inmensa”, asegura.

Alireza, ingeniero informático de 33 años, se expresa de manera parecida: “Yo veía a nuestro líder mártir como a un padre” y “cuando uno pierde a un padre, el sentimiento de tristeza permanece para siempre”.

Mohamad Hosein, jubilado de 64 años, no puede parar de sollozar y asegura que ha venido al funeral para despedirse de la que ha sido la “personalidad más grande del mundo” y asegura que “apoyará con firmeza a su hijo” Mojtaba, su sucesor, que aún no ha aparecido en público.

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Hosein se ha acercado además a Mosala por otro motivo: “También he venido para exigir venganza por su asesinato”.

Una venganza que reclaman muchos de los entrevistados por EFE en el recinto religioso donde se grita a coro “venganza, venganza, venganza”, “muerte a Estados Unidos” y "muerte a Israel”.

Una enorme pancarta roja reza “Kill Trump” (matar a Trump) en alusión al presidente de Estados Unidos, a quien muchos de los asistentes responsabilizan por su asesinato.

En la enorme explanada de la mezquita hay hombres que se golpean rítmicamente el pecho en señal de duelo, una práctica habitual en los funerales chiíes, mirando hacia el escenario donde descansan los féretros de Jameneí y cuatro de sus familiares asesinados junto a él, incluida una nieta.

El escenario es de hecho similar al de su oficina desde donde solía dar discursos con una silla en el centro y banderas del país a los lados, explicó un organizador a EFE.

Maratón de funerales

Los funerales comenzaron ayer con una ceremonia en la que cientos de altos cargos iraníes y delegaciones extranjeras rindieron homenaje al religioso, entre ellos los primeros ministros de Pakistán y Armenia; los presidentes de Irak, Tayikistán y Georgia, además de representantes de Rusia, China, Irak, Siria, Líbano, Afganistán y Arabía Saudí, entre otros.

Hoy sábado y el domingo se realizará un velorio en la mezquita Mosala y el lunes el cortejo recorrerá la capital; el martes, el funeral se trasladará a la ciudad religiosa de Qom; el miércoles a Irak y finalmente Jameneí será enterrado en la urbe sagrada de Mashad, en el noreste del país, en el mausoleo del imán Reza, el octavo del chiísmo.

La capital iraní se encuentra en estado de máxima alerta con una fuerte presencia policial por las calles, los vuelos limitados sobre Teherán y un perímetro de seguridad de un kilómetro y medio en torno a Mosala, con el acceso limitado en toda esa zona.

Las autoridades prevén la participación de unos 20 millones de personas en Teherán para despedir a Jameneí, lo que superaría los 10 millones que asistieron al del fundador de la República Islámica Ruholá Jomeiní en 1989, el mayor funeral del país hasta ahora.

La República Islámica busca reivindicarse de alguna manera con estos enormes actos públicos, mostrar unidad nacional y continuidad tras meses de guerra con Estados Unidos e Israel, y en medio de un descontento público generalizado por la mala situación económica del país.