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Mundo

Se eleva a 2.595 los muertos y a 12.400 los heridos por el doble terremoto de Venezuela

Efe
03/07/2026 11:19
Integrantes de cuerpos de rescate realizan operaciones de búsqueda en edificaciones de Caracas
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EFE
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El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende a al menos 2.595, mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, anunció este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Rodríguez, que destacó la presencia en Venezuela de rescatistas de 33 países, develó los datos durante una rueda de prensa cuando se cumplen ocho días desde el doble terremoto que afectó a Caracas y otros seis estados del norte del país.

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La presidenta encargada, que compareció junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, defendió la labor de su Gobierno y aseguró que hay un total de 6.462 personas rescatadas.

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"Inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto. Lo primero que hicimos a pocas horas de su ocurrencia fue emitir un decreto para atender esta situación de emergencia, se desplegóinmediatamente el sistema de protección civil, el sistema de defensapública", aseguró Rodríguez.

La presidenta encargada contestó a las críticas de que su Gobierno actuó con dilación y dijo que se "activó inmediatamente" y que no se esperó "un día, dos días, tres días".

La presencia de rescatistas internacionales ascendía el jueves a 3.000, según cifras de la ONU, mientras que el número de personas salvadas durante la semana que llevan en Venezuela se eleva a 13.

El último de ellos fue del venezolano Hernán Gil, de 43 años, que fue rescatado tras ocho días bajo los escombros de un edificio después de un dispositivo de más de 72 horas en el que participaron más de 100 rescatistas internacionales en la costera urbanización de Playa del Mar.

La presidenta también dijo este jueves que, en las primeras horas tras los terremotos, recibió llamadas de 72 jefes de Estado y de Gobierno y que a todos les aseguró que "nuestro primer objetivo es salvar vidas, necesitamos rescatistas, sin objeciones, sin miramientos políticos".

Durante su intervención, la presidenta encargada agradeció el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; del jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez; del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; y del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. 

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