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Mundo

Este vídeo antiguo de Turquía se vincula de manera errónea con el terremoto de Venezuela

Las imágenes viralizadas no son actuales, datan de febrero de 2023

Info Veritas
01/07/2026 22:08
Infoveritas comprueba que un video difundido no corresponde a los terremotoe de Venezuela del 24 de junio
Infoveritas comprueba que un video difundido no corresponde a los terremotos de Venezuela del pasado 24 de junio
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Los recientes seísmos en Venezuela del pasado 24 de junio de 2026 han venido acompañados de una oleada de desinformación en las plataformas digitales. Entre los vídeos más compartidos en los últimos días, destacan unas imágenes que muestran el derrumbamiento de un edificio residencial que, según los usuarios, ocurrió durante los terremotos que asolaron Venezuela.

No obstante, esto es falso. Las imágenes no son actuales ni guardan relación con el seísmo de Venezuela. Se trata de un vídeo antiguo que muestra el derrumbamiento de un edificio en Turquía en 2023.

Ni es Venezuela ni es actual 

Mediante una búsqueda inversa de alguno de los fotogramas clave que aparecen en el vídeo, se comprueba que el vídeo no es actual ni tiene relación con la catástrofe de Venezuela. La búsqueda, en concreto, arroja como resultado este vídeo publicado en el canal de YouTube del medio británico The Guardian de 21 segundos de duración.

El vídeo muestra las mismas imágenes que se han viralizado en las últimas horas y que señalan de manera errónea que fueron tomadas en Venezuela. Según se indica en la descripción del vídeo, se trata de un edificio que colapsa y se derrumba tras el terremoto que sufrió Turquía a principios de febrero de 2023. Imágenes similares también fueron compartidas por la Agencia de Noticias Reuters el 6 de febrero de 2023.

Según se recoge en este artículo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “el lunes 6 de febrero de 2023, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sureste de Turquía, cerca de la ciudad de Gaziantep, en la frontera con Siria. Varias horas después, otro terremoto de magnitud 7,5 golpeó los alrededores. Más de 50.000 personas han perdido la vida y el número de muertos continúa aumentando a medida que se retiran los escombros.”

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