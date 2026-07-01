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Mundo

El número de muertos españoles en el terremoto de Venezuela asciende a 26

Efe
01/07/2026 12:30
Trabajadores gubernamentales manipulan ataúdes en La Guaira (Venezuela)
Trabajadores gubernamentales manipulan ataúdes en La Guaira (Venezuela)
EFE
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El número de muertos españoles por el doble terremoto de Venezuela ha ascendido a 26, según ha avanzado este miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha cifrado en 150 los españoles desaparecidos y en 12 los que permanecen bajo los escombros del seísmo.

Albares ha dado a conocer estos datos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha acudido a primera hora de la mañana junto a la reina Letizia para despedir al equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) que se desplegará en Venezuela para unirse a los rescatistas españoles que se encuentran ya allí para atender a los afectados por los terremotos.

Parte a Venezuela un avión con voluntarios españoles para montar un hospital de campaña

El avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española ha salido este miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

Fotografía que muestra un documento durante las labores de búsqueda de personas desaparecidas en La Guaira

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"Nos vamos a desplegar sobre todo en las zonas donde hay personas desplazadas, con pérdidas de casa y el objetivo del hospital es suplir al sistema venezolano de salud ante la explosión de necesidades", ha explicado a los medios antes de partir el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid), Antón Leis.

Se trata del equipo Start (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias), que cuenta con un pequeño hospital de campaña con capacidad de atender a 100 pacientes al día y que estará sobre todo dedicado a atención primaria, aunque también habrá dos cirujanos, un refuerzo de traumatología y atención psicológica, ha detallado Leis.

Fotografía que muestra una imagen religiosa entre los escombros de edificios colapsados por terremotos este martes, en La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

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Los voluntarios del hospital también cuentan con atender embarazos y urgencias ginecológicas, puesto que, según ha recordado el director de la cooperación española, en el último despliegue por el huracán en Jamaica del año pasado nacieron 12 bebés.

En el avión, que aterrizará en Valencia (Venezuela), viajan 44 cooperantes y otros 20 miembros de otras ONG como Médicos del Mundo, que han sido despedidos en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas por el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y por la reina Letizia, quien ha destacado la importancia del trabajo que van a realizar "teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables".

"Esto demuestra además la respuesta efectiva que tiene España ante la petición de ayuda internacional por parte de Venezuela. La cooperación y la ayuda humanitaria española, más allá de cómo se gestione y de cómo se articule, tiene algo que yo he estado viendo en estos últimos años y es el modo en el que tendéis la mano a las personas que lo están pasando mal; lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño", ha dicho la reina a los voluntarios.

Por su parte, Albares ha destacado que se trata de un "equipo pluridisciplinar" que es "exactamente lo que necesita en estos momentos Venezuela", y ha recordado que este hospital ya se desplegó en el terremoto de Turquía y permite "ofrecer una atención hospitalaria de los mejores profesionales del sistema sanitario español a los venezolanos en todas las ramas de la medicina".

Además ha adelantado que España va a realizar una nueva contribución a Venezuela de 300.000 euros para trasladar material de refugio que "es muy necesario para las personas que han perdido sus casas". 

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