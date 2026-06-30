Siguen los rescates en Venezuela seis días después del doble seísmo

Rescatistas, este martes en labores de rescate en una zona afectada en Catia La Mar en La Guaira Miguel Gutiérrez (Efe)

Los intentos de rescatar personas con vida continuaban este martes en Venezuela, cuando se cumplían seis días desde el doble terremoto que causó al menos 1.943 muertos, principalmente por el colapso de numerosos edificios.

En el estado de La Guaira, el epicentro de la devastación, rescatistas de todo el mundo trabajaban contrarreloj para buscar supervivientes de la tragedia bajo los escombros, mientras las probabilidades de encontrar gente con vida se desvanecen según pasan las horas.

“La esperanza nunca se pierde. Sabemos que a partir de las 72 horas descienden las probabilidades de encontrar gente con vida, pero se sigue encontrando gente, hay que seguir”, dijo el militar español Alberto Vázquez, que forma parte de un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegada en Venezuela desde el pasado día 26.

El equipo de ingenieros militares especialistas en estructuras, acompañados de ocho perros, trabaja en estos momentos en el estado de La Guaira, cercano a Caracas y la zona más afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles.

El militar español, quien contó que su equipo ha rescatado a dos personas con vida desde que llegaron, explicó la importancia del silencio durante las labores de salvamento.

“Es muy importante. Cualquier movimiento que haga la victima atrapada, arañar un poco, empujar la pared con un puño... lo vamos a escuchar”, explicó Vázquez.

Por su parte, un grupo de rescatistas de Estados Unidos, Portugal, Costa Rica, Chile y México continuaba en la mañana con las tareas de sacar al vigilante de un edificio residencial de la localidad de Catia La Mar que quedó atrapado en el tercer nivel del sótano tras los temblores registrados el miércoles.

La operación comenzó hacía más de 24 horas con la esperanza de concluir en tres, pero el proceso se alargó por la presencia de una viga, según reveló el equipo de especialistas.

En estas horas decisivas, el Gobierno de Venezuela informó de que un niño de tres años fue rescatado en la madrugada de ayer tras permanecer casi seis días atrapado en un edificio de Los Corales, en La Guaira.

“Las labores de extracción fueron realizadas por la misión de rescatistas de Jordania”, detalló el Ministerio de Comunicación, cuando en el país habían pasado 140 horas tras los terremotos.

El Gobierno de añadió que se ha rescatado a 6.461 personas tras los seísmos Más de 3.300 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se encuentran en el país latinoamericano para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros, según señaló la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.