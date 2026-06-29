Suben a 1.719 los muertos y a 5.034 los heridos por los seísmos en Venezuela

Ciudadanos reclaman los cuerpos de familiares este lunes en el puerto de La Guaira H. Chirinos (EFE)

El número de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendía este lunes a 1.719 y el de heridos a 5.034, informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

“La cifra de personas que perdieron la vida asciende a 1.719 y 5.034 personas heridas”, indicó Rodríguez en el balance ofrecido a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), sin dar cuenta del número de desaparecidos.

Desde que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado 609 réplicas, incluida la de la mañana de ayer que, según Rodríguez, fue de 4,2, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos aseguró que fue de 4,6.

“Hoy en la mañana tuvimos una réplica que fue sentida por la población, generó cierta zozobra en la gente, pero debemos decir que no hubo ninguna afectación”, apuntó.

Los venezolanos amanecen con un nuevo temblor de magnitud entre 4,2 y 4,6 sin provocar afectación

Hasta el momento, el Gobierno registra 15.866 personas damnificadas y 855 edificios afectados, de los cuales “189 sufrieron un colapso total”. El doble terremoto del pasado miércoles es el más letal que ha vivido Venezuela en el último siglo.

Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un seísmo en el que murieron 245 personas, miles más resultaron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos. Los seísmos de hace cinco días afectaron a Caracas y otros seis estados del norte del país.

La región más dañada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

El presidente del Parlamento dijo que en La Guaira han habilitado 15 “grandes refugios” y otros “menos grandes” en escuelas y que en Caracas se han establecido 50 campamentos “provisorios”.

El pasado domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas afectadas por el doble terremoto y extendió por una semana la suspensión de las clases.

Los rescatistas internacionales y nacionales siguen en el operativo de búsqueda de supervivientes entre los escombros, mientras algunos residentes de La Guaira denuncian el retraso en la llegada de la ayuda a sus barrios.

Organización del operativo

En este sentido, la ONU está coordinando a más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países para buscar supervivientes bajo los escombros, explicó el coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas para ese país suramericano, Gianluca Rampolla.

La ONU asumió la coordinación del operativo, en colaboración con el Gobierno de Delcy Rodríguez. En la rueda de prensa del portavoz del secretario general de la ONU, donde intervino por videoconferencia, Rampolla informó de que 27 países han desplazado más de 40 equipos de búsqueda y rescate, lo que supone más de 2.000 rescatistas y personal sobre el terreno, junto a 160 perros.

Dijo que la búsqueda y el rescate es el primer objetivo de la “operación a gran escala” que están llevando a cabo, a pesar de que han pasado las primeras 72 horas.

“Estamos coordinando esfuerzos para proporcionar asistencia sanitaria de emergencia, refugio, ayuda alimentaria, agua y saneamiento, apoyo logístico, y para garantizar no solo el almacenamiento, sino también la distribución de todos los suministros que están llegando al país”, apuntó.

Rampolla defendió la colaboración con el Gobierno venezolano para garantizar “el mejor uso posible y el máximo impacto de los recursos” que se están proporcionando. Entre otros puntos, destacó “la estrecha colaboración” con los equipos de rescate estadounidenses tras ser preguntado por si hay diferencias en los equipos en el terreno desde que el presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó el cierre de Usaid, la agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional.

“EEUU fue el primer gobierno en anunciar la disponibilidad de fondos para responder a la emergencia”, resaltó Rampolla, al descartar cualquier cambio al respecto.

La NASA sitúa, en una primera revisión, en 59.000 el número de edificios afectados por los terremotos

El doble terremoto sufrido en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada, según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales.

Las imágenes se han creado usando datos del radar del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus, y la NASA destacó que se trata de un “producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado”.

Los datos “estiman que aproximadamente 58.870 edificios probablemente resultaron dañados o destruidos en toda la región afectada, según el último paso del satélite el 25 de junio de 2026”.

El Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres de la NASA se ha activado para prestar apoyo y está publicando mapas y productos de datos adicionales a medida que están disponibles, señaló la agencia espacial estadounidense en sus redes sociales.

Los expertos analizaron dos conjuntos de datos tomados por la tecnología radar del Sentinel-1 posteriores al suceso sobre la región afectada, explicó el Sistema de Información Geográfica Earthdata (EGIS) de la NASA.

Conjunto de datos

El primer conjunto de datos fue obtenido el 24 de junio a las 22.50 horas GMT y abarca la zona occidental, cercana al epicentro (alrededor de San Felipe y Yumare).

El segundo corresponde al 25 de junio a las 10.16 horas GMT e incluye el área metropolitana de Caracas (incluidos Petare y Antímano).

Cada imagen posterior al evento se comparó con una serie de imágenes de referencia del Sentinel-1 anteriores al terremoto, captadas durante el año anterior, y ambas se fusionaron en un único mapa de daños.

La Agencia Espacial Europea (ESA) también está usando datos del Sentinel-1 para crear mapas de datos, entre ellos uno de la deformación del terreno, gracias a los instrumentos de teledetección del satélite que pueden ver diferencias con una precisión milimétrica.

El mapa es un interferograma obtenido a partir de la comparación de datos del Sentinel-1 correspondientes al 18 de junio y al 25 de junio. La imagen muestra la zona afectada, que se extiende desde Caracas hasta Puerto Cabello, a unos 210 kilómetros al oeste de la capital.