El avión militar enviado a Venezuela regresa con 96 repatriados, 76 de ellos españoles

El avión A330 del Ejército del Aire que partió el jueves a Venezuela ha regresado este domingo a España con 96 personas EFE

El avión A330 del Ejército del Aire que partió el pasado jueves a Venezuela para colaborar en la emergencia del terremoto que ha dejado por el momento más de 1.400 muertos ha regresado este domingo a España con 96 personas repatriadas de ocho nacionalidades diferentes, 76 de ellas españolas.

La nave, que voló a Venezuela con 59 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas, además de otros 40 del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, ha aterrizado ya en la Base Aérea de Torrejón, ha informado el Ministerio de Defensa en sus redes sociales.

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Se trata del primer avión enviado por España al país latinoamericano, que ha regresado tres días después con un total de 96 repatriados de ocho nacionalidades, ha detallado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: la mayoría (76) son españoles, y los otros 20 de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina.

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Ayer, nuevos equipos de rescate, evaluación de daños y coordinación de desastres del Estado y de seis comunidades autónomas despegaron en otro vuelo de Iberia fletado por la petrolera Repsol coordinado por la Secretaría General de Protección Civil en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

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Por ahora, el Gobierno venezolano ha contabilizado 1.430 muertos, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas tras los seísmos.

Entre los fallecidos se encuentran nueve españoles, mientras que 131 siguen desaparecidos, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.