Los rescatistas buscan a 14 españoles bajo las ruinas de los terremotos en Venezuela

Personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por el terremoto de Venezuela EFE

Los equipos de rescate se afanan en hallar a los 14 ciudadanos españoles localizados bajo los escombros que han dejado los terremotos registrados este jueves en Venezuela, mientras el número de fallecidos se mantiene en cinco y el de desaparecidos es de 133.

Se trata del último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores según los datos facilitados en un audio por el propio ministro José Manuel Albares, que señala que tanto el equipo de la UME como de los Bomberos de la Comunidad de Madrid ya se encuentran sobre el terreno en trabajos de rescate de desaparecidos.

Albares destaca que el primer paquete de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) con material de primeros auxilios, como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras también ha sido entregado a las autoridades venezolanas.

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El ministro reitera que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

El avión de la Fuerza Aérea española aterrizó este viernes en Venezuela con 59 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas para apoyar a las autoridades venezolanas en las tareas de búsqueda y rescate.

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En el mismo avión han viajado 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA112) junto a cuatro perros de la Unidad Canina.

En la aeronave se desplazó también un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) con el material de primeros auxilios.