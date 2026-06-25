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Mundo

Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela en un minuto

Efe
25/06/2026 08:09
AME4063. CARACAS (VENEZUELA), 24/06/2026.- Fotografía que muestra un edificio afectado por un terremoto este miércoles, en Caracas (Venezuela). El terremoto que sacudió a Venezuela fue revisado al alza por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que lo elevó a una magnitud de 7,5, mientras las autoridades locales evalúan los daños y posibles víctimas tras el fuerte sismo que se sintió en varias regiones del país. EFE/ Ronald Peña R
Fotografía que muestra un edificio afectado por un terremoto este miércoles, en Caracas  
EFE
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Un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela, se sintió este jueves en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El terremoto se registró a una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

Numerosos habitantes de Caracas salieron a las calles para resguardarse en medio del fuerte movimiento telúrico, mientras en redes sociales empezaron a circular imágenes de viviendas en las que el sacudón hizo caer diversos objetos.

También se reportaban en las redes sociales daños de diversa consideración en viviendas y otras edificaciones, así cortes de luz e interrupción de las señales de internet y de telefonía.

Las autoridades del Gobierno venezolano no han informado por el momento de heridos a causa del terremoto.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

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