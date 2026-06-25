Rueda afirma que, por ahora, “no hay” víctimas mortales gallegas y que se dará “toda la ayuda”

El presidente gallego, Alfonso Rueda, en rueda de prensa el 22 de junio Xoán Rey (Efe)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señalóeste jueves que, por el momento, “no hay” víctimas mortales gallegas tras los dos terremotos registrados en Venezuela.

“Lo que sabemos hasta ahora es que no hay víctimas mortales gallegas, lo que no quiere decir que pueda haberlas a medida que avanzan los trabajos de rescate”, indicó el presidente autonómico en declaraciones a los medios tras acudir a la toma de posesión de la nueva rectora de la Universidad de Vigo.

Teléfono 672 353 744 Número de atención del consulado de vigo. La embajada difundió varios números de teléfono de información: 915981200 para la embajada, 650817137 para el consulado en Madrid, 65015752 para el consulado en Barcelona

Rueda subrayó que lo fundamental ahora, en colaboración con el Gobierno central y manteniendo el contacto con el asociacionismo gallego en Venezuela, es “saber la afectación y qué necesitan”.

“En las posibilidades de la Xunta ofreceremos toda ayuda que sea posible, que esté en nuestras manos. Una ayuda canalizada y que tiene que ser fijada en el primer momento”, puntualizó el mandatario.

Así, a parte de los “canales directos” por la “relación muy estrecha y frecuente” que la Xunta mantiene con las asociaciones gallegas, también se coordinará a través del Gobierno central y la cooperación internacional.

“Por lo tanto, primero vamos conocer los daños y después ver cómo podemos ayudar, pero desde luego que ayudaremos”, ha subrayado el presidente gallego.

Centros gallegos

Asimismo, en la mañana de ayer, el presidente autonómico trasladó su “preocupación” y afirmó que está “en contacto permanente” con los representantes de los centros gallegos en el país sudamericano.

“Mucha preocupación por los efectos de los terremotos registrados en Venezuela. Seguimos con atención la situación, en contacto permanente con los representantes de los centros gallegos en el país”, señaló el presidente de Galicia en un mensaje a través de su perfil oficial de la red social X.

Además, quiso enviar un abrazo para todos los gallegos, y sus familias, asentados en Venezuela, una comunidad que, según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), alcanza los 30.329 gallegos.

“Galicia está y estará siempre a su lado”, afirmó Rueda. Por su parte, fuentes de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, remarcaron que “están en comunicación y a disposición” de las autoridades de España en el país latinoamericano, esto son la embajada y el consulado, para “colaborar en la medida de lo posible”.

A renglón seguido, apuntaron también que “mantienen el apoyo” a la comunidad gallega residente en Venezuela, que realiza “un papel clave” en el acompañamiento de las familias, para atender sus necesidades y, en caso de que resultase necesario, “actuar de inmediato” en el marco de las competencias que tiene el Ejecutivo gallego.

“Mi pensamiento está con todas las personas afectadas, es el momento de la máxima colaboración” Ana Pontón, potavoz nacional del BNG