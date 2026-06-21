Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Irán interrumpe negociaciones con EE.UU. tras amenazas de Trump

Efe
21/06/2026 21:24
Trump
Trump
EP
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Irán ha interrumpido este domingo las conversaciones con Estados Unidos en Suiza tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra la República Islámica, informó la agencia IRNA.

“La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones” reportó el medio oficial del Gobierno iraní explicando que la decisión responde a las amenazas de Trump en medio de las negociaciones que mantenían las partes este domingo en Bürgenstock (Suiza).

De acuerdo con IRNA la delegación iraní interrumpió las conversaciones con EE.UU. que se realizaban con mediación de Catar y Pakistán y abandonaron la sede de negociaciones tras una reunión con el intermediario catarí.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Trump

Irán interrumpe negociaciones con EE.UU. tras amenazas de Trump
EFE
Imagen de la pintada a las puertas del Lieu

La pintada reguetonera que hizo explotar a una importante hostelera de A Coruña: "Todo ha ido a peor"
Guillermo Parga
La conselleira, este domingo en O Burgo con voluntarias de Agaela

Fabiola García destaca en O Burgo la labor de Agaela para visibilizar la esclerosis lateral amiotrófica
Redacción
Pescado en una plaza de abastos

Legumbres verdes, hortalizas, huevos y pescado disparan sus precios en el último año
EFE