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Mundo

Casi 30 hospitalizados, nueve en estado grave, por un choque de trenes en Inglaterra

Efe
20/06/2026 16:16
Investigadores y policías en la escena donde se chocaron los trenes
Investigadores y policías en la escena donde se chocaron los trenes, este viernes
EFE
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Un total de 28 personas siguen este sábado hospitalizadas, nueve de ellas en estado grave, tras el choque de dos trenes ocurrido el viernes en el área de Bedford, en el centro de Inglaterra, que causó la muerte a un maquinista, informó la comisaria de la Policía Británica de Transporte, Lucy D'Orsi.

Poco después de las 17.00 hora local del viernes, dos trenes que se dirigían a la estación londinense de St Pancras -uno de ellos procedente de la localidad inglesa de Corby y el otro de la ciudad de Nottingham- chocaron cerca de Bedford.

Como informaron anoche las autoridades, en el accidente perdió la vida el maquinista del tren de Corby y más de 80 personas recibieron atención médica en hospitales cercanos.

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En una declaración este sábado a los medios en Bedfordshire, en el centro inglés, para actualizar sobre el estado de los heridos, D'Orsi añadió que investigadores especializados de la Policía Británica de Transporte trabajan para determinar lo sucedido.

"Lamentablemente, el maquinista de uno de los trenes falleció en la colisión. Su familia ha sido informada y les enviamos nuestro más sentido pésame, así como a sus amigos y compañeros de (la línea de ferrocarril) East Midlands Railway. La familia del maquinista, como es lógico, está recibiendo el apoyo de agentes especializados en estos momentos difíciles", señaló D'Orsi.

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Se estima que uno de los trenes se detuvo debido a un fallo en el sistema de seguridad y que, posteriormente, el segundo colisionó con el primero en su parte trasera.

Este sábado, un portavoz del palacio de Buckingham, residencia de la familia real británica, informó de que el rey británico Carlos III está "profundamente entristecido" por el accidente y que el monarca recibe información periódica sobre la colisión.

"Sus pensamientos y condolencias están con la familia del fallecido y con todos los heridos o afectados por tan trágico incidente", agregó un portavoz del palacio.

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