Estados Unidos e Irán anuncian un acuerdo de paz tras más de 100 días de guerra

Donald Trump EFE

Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz tras más de 100 días de un conflicto que ha generado graves perturbaciones en el mercado global del petróleo.

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo.

El pacto, que el presidente estadounidense, Donald Trump, había presionado para que se anunciara este domingo, día de su 80 cumpleaños, llega tras varias semanas de intercambios de borradores y declaraciones contradictorias entre ambas partes.

El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Irán, que nombró como sucesor a su hijo, Mojtaba Jameneí, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de cerrar el paso por el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del crudo mundial.

Trump, que había prometido que la guerra terminaría en cinco semanas y que derivaría en un cambio de régimen en Irán, se vio forzado a negociar con Teherán una salida al conflicto, acuciado por una escalada del precio de la gasolina a las puertas de las elecciones de medio mandato de noviembre en Estados Unidos.

Inmediata apertura de Ormuz

Según anunció el propio Trump en la red social Truth Social, el acuerdo permitirá la reapertura de Ormuz y, a cambio, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que impone desde abril sobre los buques que salen y entran de puertos iraníes.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió en Truth Social antes de celebrar su 80 cumpleaños con un combate de artes marciales mixtas de la UFC en la Casa Blanca.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, destacado mediador en los últimos meses, explicó que, tras la firma de la próxima semana, comenzarán las conversaciones técnicas para implementar el acuerdo.

Según Sharif, ambas partes declararon "la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluida la ofensiva israelí en el Líbano.

Este mismo domingo, Trump habría reprendido a su aliado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el ataque israelí contra Beirut.

El vicecanciller iraní, Ali Gharaibabadi, confirmó que el texto del memorando de entendimiento fue completado y aseguró que pronto será publicado para que el pueblo iraní pueda consultar "los logros" alcanzados, según relató la agencia de noticias iraní Fars.

Advirtió, sin embargo, que Irán responderá decisivamente "dondequiera que haya un incumplimiento" por parte de Washington.

Por su parte, la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán informó en un documento que "la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, finalizarán de manera inmediata y permanente a partir de esta noche" y que "el bloqueo marítimo contra Irán será levantado de forma inmediata y completa".

Incógnitas del acuerdo

A pesar del anuncio del acuerdo, permanecen muchas incógnitas sobre los detalles del memorando.

La Administración estadounidense había fijado como principal objetivo de las negociaciones lograr que la República Islámica renunciara a cualquier ambición de obtener un arma nuclear y cediera a Estados Unidos su material enriquecido para su destrucción.

Irán, que siempre ha sostenido que su programa nuclear tiene fines pacíficos y científicos, ha exigido a Estados Unidos el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes bloqueados, pero Washington ha descartado hasta ahora facilitar la entrega de dinero a Teherán.